Tunisie: Express

Berd : outien à l'investissement en Tunisie

Afin de soutenir les investissements en Tunisie et dans trois autres pays d'ici 2026, l'équipementier automobile français, Faurecia, recevrait, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), jusqu'à 80 millions d'euros. Un montant qui sera investi dans une émission obligataire ESG à six ans. " Le financement sera utilisé exclusivement pour soutenir les investissements de Faurecia de 2022 à 2026 en Tunisie, au Maroc, en Pologne et en Roumanie ", comme l'a indiqué la Berd. Il s'agit notamment d'activités de recherche-développement pour les véhicules électriques et de production d'énergie renouvelable par le biais de contrats d'achat d'électricité (CAE) en Pologne et en Roumanie, éligibles au titre de l'approche de la transition vers une économie verte (TEV) de la Banque. Le produit de la tranche de la Banque servira également à financer des investissements de croissance sur les sites de production de Faurecia en Roumanie, au Maroc et en Tunisie. La firme, dont le siège social est en France, est cotée à la Bourse Euronext Paris et jouit d'une renommée mondiale.

Packtec-Concours du meilleur emballage : Lancement d'une nouvelle catégorie

Une nouvelle catégorie " Terroir et Artisanat " sera désormais introduite, à partir de cette année, dans le Concours national du meilleur emballage " Tunisia Star Pack ". C'est ce qui a été annoncé, lors d'une convention de partenariat signée, récemment, entre le Centre technique de l'emballage et du conditionnement (Packtec) et l'Office national de l'artisanat (Onat). Cette nouvelle catégorie concerne les emballages des produits de l'artisanat issus du patrimoine ancestral. Elle a pour objectif de mettre en valeur la culture des différentes régions de la Tunisie, à travers le packaging. Pour cette nouvelle catégorie, les critères d'évaluation des produits seront notamment la mise en valeur des matières premières utilisées et prélevées de ressources durables, la mise en œuvre d'une combinaison de matériaux et de techniques, l'innovation packaging et l'adaptation de l'emballage aux produits de l'artisanat local. A l'instar des autres catégories, les produits des candidats seront évalués par un jury spécialisé et représentatif de la filière emballage et de l'artisanat, lequel sera approuvé par l'ONA et le Packtec. Le concours national du meilleur emballage a été lancé en 2002 et a pour objectif de récompenser l'innovation et la créativité afin de développer l'industrie tunisienne qui représente un levier principal du développement aussi bien pour l'économie nationale que pour l'exportation.

" Century 21 Real Estate " : Une implantation locale

La filiale de Realogy Holdings Corp, " Century 21 Real Estate ", vient d'annoncer son association avec " Immo 21 Sarl ", son Master Franchisé pour la Tunisie, pour l'ouverture de 16 agences. L'objectif étant la création de 150 emplois. Fondé aux États-Unis en 1972, le réseau " Century 21 " est la première organisation immobilière dans le monde, regroupant 14.250 agences et 155.000 collaborateurs. " Century 21 Tunisie " a pour mission de normaliser le service lié à la transaction immobilière et contribuer à la transparence des transactions. L'enseigne veillera à la création de l'emploi et au transfert du savoir-faire aux personnes membres du réseau afin de garantir une qualité conforme aux normes internationales. Il s'agit aussi d'assister les promoteurs tunisiens dans la commercialisation du produit immobilier tunisien à l'étranger (diffusion au sein du réseau international : Century 21 global), ce qui permettra de réaliser des ventes en devises étrangères du produit immobilier tunisien, lui-même composante importante de produits industriels tunisiens (matériaux de construction, prestations de services, ingénierie tunisienne). " Century 21 Tunisie " se dotera de son organisme de formation Campus 21 qui dispense à tous ses franchisés et collaborateurs de formations spécifiques. Ce centre de formation proposera aux candidats un cursus de formation en immobilier d'une durée de 6 mois à un an délivrant un certificat professionnel en immobilier pour les agents immobiliers et un Mini MBA en immobilier pour les managers d'agences.