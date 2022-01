Tunisie: Le Kef | Les montagnes acoustiques en septembre 2022 - La musique comme fer de lance

" Siccaveneria ", cette agence d'attractivité, de développement et d'innovation pour la région du Kef, diversifie ses produits en vue de mettre toute la région du nord-ouest sous les feux de la rampe. Son action, qui porte sur la culture, le tourisme et l'investissement, s'est choisi la musique comme fer de lance. Les 23, 24 et 25 septembre 2022 auront lieu, au pied de la Table de Jugurtha, "les Montagnes acoustiques".

Au beau milieu d'un lieu insolite, s'imprégnant des voix des hauteurs et s'inspirant des vents des montagnes,Siccaveneria lance son festival de musique électronique.

Au pied de la table de Jugurtha, une scène ouverte à des live sets électroniques avec, pour accompagnement, un atelier (Art Lab) pour de nombreuses autres expressions artistiques, notamment les arts plastiques.

Pendant 3 jours, "les montagnes acoustiques" ont pour ambition de drainer un large public amateur de musique électro. Ce festival est destiné à un public diversifié, de l'aficionado pointu au néophyte qui se donneront le plaisir de voyager dans ce monde des musiques électro et de découverte. Une belle diversité des genres est visée, un public ouvert sur les expériences intenses, différent en goût, en âge et en origine, vivra en communion les belles énergies de la table de Jugurtha, bénéficiant d'un cadre naturel qui se prête à accueillir ce genre de manifestations d'expression libre sous la direction artistique de Hakim Saadaoui (collectif de la musique electro kefois "Pulse"), Mondher Mlayhi (collectif de la musique electro kefois "Pulse") et Ziad Riahi (Sound Source), et en partenariat avec la société civile de Kalaat Senan et la maison des jeunes du même lieu.

Ce festival se fera avec la collaboration des énergies vives de la région et avec le soutien de deux festivals européens (Italie et Belgique) et des opérateurs touristiques algériens.

Rappelons que Siccaveneria œuvre pour la promotion de l'image et l'attractivité du territoire du Kef par le biais de la diversification et l'animation de l'offre artistique, culturelle et touristique, la valorisation des ressources naturelles existantes et du patrimoine matériel et immatériel. Elle opère via la mobilisation d'acteurs d'univers différents et crée des partenariats collaboratifs pour un développement durable et efficace dans le territoire du Kef.

A travers ses actions, dont Sicca Jazz, Siccaveneria met en avant le nom, la renommée du territoire, son histoire, ses spécialités et tous les facteurs matériels et immatériels qui touchent à la spécificité du Kef.

Son action vise à influencer favorablement l'image et la réputation de la région du Kef à travers la culture, l'art, le tourisme, les marques rattachées au territoire, les politiques qui y sont menées, la manière dont on communique auprès des investisseurs, l'innovation et la mobilisation des différents acteurs.