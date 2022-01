Tunisie: Vient de paraître | " Portraits de femmes " de Fatima Maaouia aux Editions Nirvana - Une poésie féminine

" Portraits de femmes " de Fatima Maaouia, publié aux éditions Nirvana, est un éventail de textes poétiques, illustrés par Faouzi Maaouia, autour de nombreuses femmes issues de la rive sud de la Méditerranée aux profils diversifiés. Les textes les racontent et reflètent leurs récits de vie.

Des femmes lambda, méconnues, qui subsistent à leurs besoins, qui sont battantes, résistantes aux aléas de la vie et présentes pour leurs proches. Femmes paysannes ou citadines, analphabètes ou instruites, artisanes, femmes au foyer, aux sensibilités diverses et à la personnalité flamboyante, marquante, parfois, discrète. Au gré des pages, et à travers une poésie attrayante, le recueil se lit d'une seule traite et berce le lecteur.

Souvent poétiques, les textes ont l'allure de balades, de nouvelles, d'hymnes, fourrés d'humour, et chantant l'appartenance à la patrie et aux origines tunisiennes. Les textes défilent comme des images, racontant la résistance féminine, dans une culture millénaire certes patriarcale, mais qui reste diverse, riche de ses multiples cultures et de son histoire. Dessins et lettres poétiques se chevauchent, donnant au final un récit poétique complet, dédié à la Tunisienne, à ses combats, ses déboires, sa détresse, ses petites victoires. Leurs apparences distinguées et diversifiées reflètent, à travers les dessins de Faouzi Maaouia, leur jovialité, leur soif de vie, leur ténacité, leur résilience, des combats et des sacrifices. Des textes porteurs de sensibilités et générateurs d'humour et d'émotions.

" Portraits de femmes " est préfacé par Monique Akkari, et composé de 16 pièces poétiques titrées par des prénoms féminins : Katia, Amélie, Nedjma, Alissa, Hinda, Hidhba, Zaâra, Néjia, Ommi Sissi, Ruba, Ommi Sissi Sissiya, Fatma, Kehna, Chahla, Jara et Rahma. " Portraits de femmes " est un livre grand format qui met en valeur l'art du dessin et de l'illustration, et les textes poétiques. Fatima Maaouia a publié en 2001, chez " L'Etoile du nord ", " L'alouette bleue ", " Les frères siamois ", en 2002 et a participé dans des ouvrages collectifs, portant le combat et la voix des femmes. " Portraits de Femmes " est actuellement en vente.