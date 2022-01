Congo-Kinshasa: Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement - Félix Tshisekedi - L'ultime réunion à la tête de l'Union Africaine

En sa qualité de Président en exercice de l'Union Afrique, depuis le 6 février 2021, le Chef de l'Etat Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé, le samedi 15 janvier 2022, depuis son Cabinet de travail à la Cité de l'Union Africaine, sa toute dernière réunion du Bureau de la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de cette organisation continentale.

Déroulée en visioconférence, trois points étaient inscrits à l'ordre du jour notamment, le rapport sur l'évolution de la situation politique de paix et de sécurité sur le continent, la réponse réservée à la situation de la pandémie de la Covid-19 et, enfin, les préparatifs des réunions statutaires de l'Union africaine et de partenariat.

Défis relevés

Animateur principal de cette visioconférence, Félix Tshisekedi a entamé son intervention en remerciant tous les participants, particulièrement les membres du Bureau, pour leur engagement et leur contribution tout au long de son mandat. Avec eux, il affirme avoir relevé de nombreux défis auxquels ils ont apporté des réponses appropriées, au titre de la gestion de la pandémie à Coronavirus, des mesures de relance des économies africaines, des questions liées à la paix et à la sécurité, et des questions relatives au thème principal de sa mandature, en l'occurrence "Arts et culture, levier de l'édification d'une Afrique que nous voulons".

En somme, pour le Président Félix Tshisekedi, son passage à la tête de l'Union africaine a été une expérience enrichissante où, lui ainsi que les membres de son bureau, n'ont ménagé aucun effort pour apporter des solutions idoines aux problèmes posés.

Participants à la réunion

Outre la Task force présidentielle, qui accompagne le chef de l'Etat dans sa mandature à l'Union Africaine, quelques chefs d'Etats et des Gouvernements, membres de la Conférence, ont pris part à cette importante réunion. Il s'agit du des Présidents du Sénégal, des Comores, de l'Afrique du Sud, du Premier Ministre Egyptien ainsi que du Président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat.

Passation du pouvoir

Investi Président en exercice de l'Union africaine, le 6 février 2021, Félix Tshisekedi, à son tour, passera le témoin dans quelques jours à son successeur, le Président Sénégalais Macky Sall.

Des sources officielles, la cérémonie de passation du pouvoir devra intervenir en début du mois de février prochain.