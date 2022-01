Burkina Faso: Promoteurs immobiliers - 105 projets seulement sur 400 jugés conformes

Le ministre du Développement urbain, de l'Habitat et de la Ville, Bénéwendé Stanislas Sankara, avec à ses côtés ses collaborateurs étaient face à la presse dans l'après-midi du lundi 17 janvier 2022. Objectif : présenter aux hommes de médias le rapport de la Commission ad hoc sur l'analyse des dossiers en instance des promoteurs immobiliers réceptionnés par les services techniques dudit département en vue de leur approbation conformément aux textes en vigueur et aux exigences techniques. Il ressort que sur 400 projets immobiliers seulement 105 ont été jugés conformes aux textes en vigueur. La rencontre a eu lieu dans la salle de conférences du Service d'information du gouvernement (SIG).

Force est de d'admettre que le Burkina Faso connaît une forte croissance urbaine. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) le taux d'urbanisation est passé de 6,4% en 1975 à 26,3% en 2019. L'une des conséquences de cette croissance urbaine est la forte demande en logement que l'Etat avait du mal à satisfaire. Face à cette situation, l'Etat a dû faire appel aux promoteurs immobiliers publics et privés pour satisfaire la demande par l'adoption de la loi numéro 057-2008/AN du 20 novembre 2008 portant promotion immobilière au Burkina Faso et du décret numéro 2009-222/PRES/PM/MHU/MEF portant contenu du projet immobilier et/ou foncier et sa procédure d'approbation.

Annoncée comme une panacée, la promotion immobilière n'a pas été à la hauteur des attentes et au regard de l'accaparement des terres suite aux rapports et conclusions de plusieurs commissions d'enquête, les autorités ont dû prendre des mesures conservatoires en prenant le taureau par les cornes. Notamment la suspension du traitement des demandes d'approbation des projets immobiliers qui a permis de mettre en instance plus de 400 projets, la suspension de la délivrance de l'agrément sur la promotion immobilière en mars 2009.

Les conférenciers ont souligné que ces suspensions visaient à permettre au ministère de l'Habitat d'opérer des réformes appropriées pour définir des conditions plus idoines. C'est dans ce cadre qu'un Comité ad hoc par arrêté du 30 juillet 2021 a été mis en place pour analyser 400 demandes d'appropriation en instance afin de permettre leur approbation ou leur rejet.

L'un des orateurs du jour, Camille Soubeiga, directeur général de l'architecture, de l'habitat et de la construction, par ailleurs, président dudit comité, a signalé que la commission a travaillé sur la base de la cartographie d'occupation immobilière et les textes réglementaires. De ses explications sur les 406 projets immobiliers, 400 ont été analysés par la commission ad hoc et à terme 105 dossiers de 44 promoteurs immobiliers ont été jugés recevables et vont poursuivre le processus. A l'entendre, ce sont les 105 projets qui respectent les zones de planification urbaine, ce sont des zones de parcelles à usage d'habitation. " Tous les projets qui ne respectent pas les documents de planification ont été rejetés. En termes d'occupation des terres, les 400 projets devraient occuper 30 000 ha dont 23 000 ha ont été rejetés et seulement 7 000 ha sont concernés par les 105 projets immobiliers jugés conformes ", a-t-il soutenu. Et d'affirmer que la superficie mobilisée pour chaque région enregistrait plus de 18 000 ha dans le Centre, 4138 ha au Plateau central, 3207 ha dans le Centre-Sud et que c'est la région du Sahel qui n'a enregistré aucun projet

Quant au ministre de tutelle, Bénéwendé Stanislas Sankara, il a fait savoir que sur 40 promoteurs immobiliers dans la seule commune de Saaba, seulement 4 sont en règle vis-à-vis des textes. Il a indiqué que le gouvernement procèdera à la publication de la liste des promoteurs et des projets immobiliers qui sont en règle afin d'informer les populations car l'Etat travaille dans l'optique de les protéger parce qu'elles sont les victimes collatérales de l'accaparement des terres.

Mais qu'en perspective, le comité va notifier aux promoteurs par lettres, les résultats des travaux et mettre en place une cellule d'information à l'intention des promoteurs immobiliers pour les vérifications et éventuelles réclamations sur la situation de leurs projets ; opérationnaliser l'Office national du contrôle des aménagements et des constructions en le dotant de moyens coercitifs pour la mise en état des sites des projets rejetés au nombre de 295 ; mettre à la disposition de la population la liste à jour des projets immobiliers conformes aux textes en vigueur pour les éventuelles acquisitions et superviser la qualité des constructions et des viabilisations.