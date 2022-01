Burkina Faso: Suivi des politiques publiques - Un bilan à mi-parcours satisfaisant

Le SGR, Séverin Somé (micro) : " nous avons intérêt à ce qu'ils soient plus regardants sur ce que nous décidons pour eux ".

Le consortium Association des amis des élus du Plateau central (AAEPC) et Appui aux initiatives de développement dans l'équité au Burkina (AIDE-Burkina) a dressé, le vendredi 14 janvier 2022, à Ziniaré, le bilan d'une année d'exécution de son projet sur la participation des jeunes et des femmes dans les mouvements de contrôle citoyen et de suivi des politiques publiques.

Le " Projet d'appui aux jeunes et aux femmes pour améliorer leur participation et leur intégration dans les mouvements de contrôle citoyen et dans le suivi des politiques publiques ", dans le Plateau central est à mi-parcours. Il est mis en œuvre depuis septembre 2020, pour une durée de deux ans. Le vendredi 14 janvier 2022, à Ziniaré, les acteurs de mise en œuvre et les bénéficiaires du projet ont marqué une halte pour dresser un bilan à mi-parcours.

La 1re année a été consacrée à la réalisation de diverses activités telles les actions de sensibilisation, de formation et de renforcement de capacités, de promotion de l'égalité des sexes, du respect des droits de la femme, de la place des jeunes et des femmes dans le contrôle et le suivi des politiques publiques, a expliqué le coordonnateur du projet, Jean Patrice Toé. " Nous n'allons pas tout de suite tomber dans l'autosatisfaction, parce qu'en matière de changement de comportement, c'est un long processus.

Nous devons toujours travailler pour faire en sorte que la participation des jeunes et des femmes aux sphères de décisions, soit une réalité ", a-t-il dit. Au regard de ce qui a été fait, M. Toé a relevé des motifs de satisfaction. Il en veut pour preuve le déclenchement du processus de participation des jeunes auprès des conseils des collectivités.

" Avant le projet, les jeunes et les femmes de la région s'intéressaient peu aux actions de développement de leurs communes ou à la vie de leurs collectivités, mais de plus en plus, des maires nous font cas d'interpellations de la part des bénéficiaires. D'autres se préparent à être candidats aux élections municipales ", a affirmé Jean Patrice Toé.

Le Secrétaire général de la région du Plateau central, Séverin Somé, a salué la mise en œuvre du présent projet. Selon lui, il a éveillé une conscience citoyenne chez les jeunes et les femmes et a suscité une implication plus accrue de ces derniers, à militer dans les mouvements citoyens. " Les jeunes et les femmes sont les plus nombreux.

Ils sont l'avenir de ce pays. Nous avons intérêt à ce qu'ils soient plus regardants sur ce que nous décidons pour eux. C'est bien qu'ils jouent leur partition dans le développement de leurs localités ", a-t-il estimé. La rencontre de Ziniaré a aussi été une occasion pour planifier les activités de la 2e année de mise en œuvre du projet.

Aux dires de M. Toé, les prochains défis seront de poursuivre et de renforcer des actions déjà menées et d'améliorer les interventions. " Il y aura toujours des actions de renforcement de capacités. Nous allons partager avec eux, l'expérience des mouvements d'envergure nationale ", a mentionné M. Toé.