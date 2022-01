Malawi/Sénégal: CAN 2021 - Malawi - Sénégal, les forces en présence

Le Malawi et le Sénégal se donnent rendez-vous ce mardi à 16h GMT pour le compte de la troisième journée groupe B de la CAN 2021.

Classé deuxième dans sa poule avec 4 points derrière la Guinée qui a aussi le même nombre de points, le Sénégal se doit de montrer un autre visage face aux Malawites. Après son match nul (0-0) face au Syli National lors de la seconde journée, la bande à Sadio Mané devra retrouver sa verve surtout avec le retour de certains de ses cadres. En effet, testés auparavant positifs au Covid-19, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Nampalys Mendy ont rejoint la tanière des Lions et seront probablement un atout pour la sélection. Avec une colonne vertébrale retrouvée et composée d'Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye et Sadio Mané, l'équipe de départ qui va faire face au Malawi devrait faire forte impression.

Engagés et déterminés, les Flammes après leur victoire acquise au forceps face au Zimbabwe (2-1) vont vouloir consolider et pérenniser leur forme actuelle. Et pour le faire, les Malawites vont essayer de s'appuyer sur les qualités offensives que regorge l'attaquant Frank Mhango. Avec 3 points au compteur, la sélection malawite est probablement à une unité de valider son ticket pour les huitièmes de finale.

En rappel, la première rencontre entre Malawites et Sénégalais remonte au 19 décembre de l'année 1970. Un premier face à face en amical qui a vu les Lions s'imposer largement sur le score de 4 buts à 1. Les Malawites ont cependant saisi l'opportunité de prendre leur revanche lors des Jeux Africains de 1987 qui se sont tenus à Nairobi (Kenya). 2-0 pour les Flammes à cette date du 4 août 1987.

La rencontre entre les deux nations promet alors des étincelles.