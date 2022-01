Ethiopie/Cameroun: CAN 2021 - Wubetu Abate (Ethiopie) - " Nous reviendrons plus forts "

L'Ethiopie rentre à la maison. Après avoir contraint le Burkina Faso au partage des points (1-1), les Walya ne vont pas poursuivre la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021) au Cameroun. Une déception pour Wubetu Abate. Le sélectionneur s'est confié après la rencontre.

Journaliste : Vous venez d'être éliminés de la compétition, une grosse déception surement chez vous

Wubetu Abate : Oui, après avoir raté des occasions, on ne peut plus revenir, on ne peut plus se relever. Nous sommes éliminés de la compétition parce que nous n'avons pas gagné les matchs. Si vous n'avez pas gagné les matchs, vous ne pouvez pas vous qualifier. Nous avons essayé de montrer notre caractère. Mais on a perdu le contrôle à partir du premier match. De toute façon, nous ne pouvons pas gagner aujourd'hui. J'ai beaucoup appris. Nous avons de bons jeunes joueurs et avec beaucoup plus d'expériences, j'espère que nous reviendrons plus forts à la prochaine CAN

Journaliste : Quelles sont les leçons que vous avez apprises au cours de cette compétition

W. A. : comme vous le savez, presque tous les joueurs sont des joueurs locaux. Donc, si vous avez besoin d'aller plus loin ou d'avancer, vous avez besoin d'expérience et cette expérience ne peut pas être obtenue en une nuit. Nous avons donc besoin de plus de matchs, de plus de joueurs de qualité dans l'équipe. Donc, la première chose que nous obtenons de la compétition, c'est voir nos faiblesses dans sur certains aspects. Nous devons donc également travailler pour corriger

Journaliste : Si vous avez un regret au cours de cette compétition, ce serait lequel ?

W. A. : La seule chose que je regrette, c'est surtout le match contre le Cameroun. Nos joueurs étaient très timides pour se plaindre de certains incidents sur le terrain. Si vous regardez la vidéo du match, le premier but est totalement hors-jeu. Mais ce n'était pas possible que les joueurs le voient en plein match, moi également. Je l'ai vu à la télévision après. Le second but est également arrivé après une faute du capitaine. Sur ces aspects j'ai vu les faiblesses de mes joueurs et de mon équipe. Mais jusqu'à ce que je ne fasse les changements, en deux minutes, il y a eu deux buts.