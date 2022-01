Ethiopie: "De la nourriture et des médicaments pour la population ! Les couloirs humanitaires doivent être ouverts" - Le Tigré en proie à des crimes odieux

Adigrat — " Tout est tragiquement vrai, venez voir par vous-mêmes ", déclare à l'Agence Fides un représentant de l'Église locale du Tigré éthiopien qui, pour des raisons de sécurité, requiert l'anonymat. La tragédie à laquelle il fait référence est celle qui sévit dans tout le Tigré depuis près de deux ans.

"Il y a des massacres d'innocents qui ont été massacrés simplement en raison de leur appartenance ethnique, et des multitudes qui meurent littéralement de faim : il faut ouvrir immédiatement des couloirs humanitaires pour aider ceux qui sont au bout du rouleau".

Depuis le début de la guerre en novembre 2020, le Tigré est coupé du reste du monde. L'aide humanitaire a été distribuée avec parcimonie et les communications téléphoniques et Internet ont été coupées. Il est donc difficile d'obtenir des informations sur ce qui se passe dans la région. Ce qui est certain, c'est que l'aide humanitaire ne peut atteindre la population, qui est privée de tout, notamment les plus démunis, les malades, les personnes âgées, les femmes et les enfants. Il y a pénurie de tout ce qui peut garantir un minimum de subsistance : nourriture, eau, médicaments. Plus de 90 % des hôpitaux ont été détruits, les écoles ont été fermées pendant deux ans, les banques n'ont pas d'argent.

"Les personnes au pouvoir ne veulent pas que les gens parlent, qu'ils racontent les atrocités qu'ils subissent. Il règne un climat de terreur, encore alimenté ces derniers mois par des frappes de drones meurtrières. Nous n'avons jamais rien vu de tel en Afrique subsaharienne. Et au sein de la communauté internationale, personne ne prend les initiatives adéquates pour mettre un terme à tout cela. Tous les acteurs géopolitiques ne regardent ce qui se passe ici que du point de vue de leurs propres intérêts stratégiques".

Selon Fides, le Premier ministre Abiy était initialement soutenu par la population. Puis tout a changé. "Certaines actions ne semblent répondre qu'aux calculs impitoyables de ceux qui sont prêts à jouer tous les rôles et même à trahir leurs soi-disant "alliés" afin de conserver le pouvoir à tout prix. On dit maintenant que la base de son pouvoir est représentée par l'ethnie Amara : mais en réalité, personne ne fait plus confiance à personne et le scénario devient celui d'une guerre contre tous. Partout, l'économie du pays n'existe plus. Il n'y a plus d'investissements. Tout a été détruit: usines détruites, lieux historiques détruits, maisons détruites, églises, missions toutes détruites. Personne n'a rien dit jusqu'à présent. Seul le pape François est intervenu à plusieurs reprises en demandant aux gens de prier pour l'Éthiopie. Mais maintenant, nous avons vraiment atteint le point où quelqu'un doit en dire assez ! Ne plus tuer les gens, ne plus les affamer, ne plus fermer les couloirs humanitaires. Le manque de nourriture est devenu l'arme avec laquelle on peut faire mourir les gens et ne pas les nourrir. Des générations de jeunes ont été complètement détruites. Nous parlons de 6/7 millions de personnes qui souffrent dans cette situation de violence sans précédent."

"Nous sommes sans nouvelles de nos proches, de nos amis. Certains sont à Addis Abeba, en prison juste parce qu'ils sont Tigrinya. Les gens meurent, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien à manger. Et chaque jour qui passe sans aide, des milliers de vies meurent", conclut le témoin.

La situation tragique vécue en Éthiopie est reflétée dans les paroles préoccupées d'une source autorisée de l'Église. "L'Éthiopie", a-t-il déclaré à Fides, "se trouve dans une situation d'énorme difficulté. Il semble que tout nous pousse vers l'abîme. La terreur augmente, la méfiance entre les groupes s'accroît. Prions le Seigneur pour qu'il mette fin à cette spirale de violence : nous pourrons alors trouver des moyens de panser les blessures, mais le moment est surtout venu de sauver la vie de tous les innocents exposés au risque de mourir dans un pays déchiré où, jusqu'à récemment, tout semblait promettre un avenir meilleur".

Ces derniers jours, le Dr Tedros Adhanom, Directeur Général de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que le blocus empêchant les médicaments et autres fournitures vitales d'atteindre le Tigré éthiopien était "une insulte à notre humanité". La situation est désespérée. Je viens de cette région, a déclaré Tedros Adhanom. Sept millions de personnes sont sans nourriture, sans médicaments, sans électricité, sans télécommunications depuis plus d'un an. L'OMS est autorisée à envoyer des médicaments et des drogues dans d'autres régions d'Éthiopie, mais pas au Tigré depuis juillet dernier. Selon les travailleurs humanitaires, plus de cent camions d'aide sont nécessaires chaque jour pour secourir le Tigré.