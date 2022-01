Niger: Dialogue islamo-chrétien - Rencontre pour apprendre à se connaître en profondeur afin de respecter et d'apprécier les valeurs et la spiritualité de l'autre

Dosso — " Ce n'est rien de plus qu'un début mais nous ferons tout pour que cela devienne une réalité ", écrit à l'Agence Fides le père Rafael Marco Casamayor, de la mission de Dosso, au Niger. "A mon avis, c'est un petit signal qui nous remplit d'espoir pour notre avenir : le dialogue entre chrétiens et musulmans ici à Dosso", explique le prêtre de la Société des Missions Africaines (SMA) à propos d'une récente rencontre qui s'est tenue à la mission avec un groupe de jeunes musulmans-chrétiens.

Une centaine de jeunes de Niamey, promus par la Caritas diocésaine, y ont participé. Beaucoup d'entre eux étaient des étudiants universitaires", explique le père Rafael, "mais il y avait aussi des travailleurs et des lycéens : certains venaient d'églises protestantes, d'autres étaient catholiques et d'autres encore étaient musulmans, ce qui a immédiatement créé une atmosphère détendue et joyeuse, jeune. Parmi les intervenants, un professeur de philosophie, musulman, a évoqué la nécessité de se rencontrer pour se connaître en profondeur et ainsi respecter et apprécier les valeurs et la spiritualité de chacun. C'est une richesse inestimable que nous pouvons partager", a souligné le père Rafael. La vérité est que nous ne nous connaissons pas et que nous nous référons généralement à des stéréotypes hérités ou appris sans aucun discernement de notre part. Nous vivons ensemble, travaillons et souvent étudions ensemble, mais nous ne nous connaissons pas et ne nous faisons pas confiance."

Organisée par le mouvement "Ephesia", né en France il y a quelques années avec l'idée de faciliter le dialogue interreligieux et de construire un monde de paix par le dialogue, la rencontre de Dosso avait pour thème "La jeunesse comme trésor divin".

Père Rafael raconte qu'il a également rencontré des agents pastoraux de Gaya, Dogon Dutchi et Dosso, des prêtres et des religieuses du secteur est du diocèse de Niamey : "Je leur ai parlé de notre projet de dialogue et d'étude, qui serait un soutien précieux pour nos jeunes chrétiens qui subissent souvent des pressions de la part de leurs camarades de classe, de leurs enseignants et de la société musulmane en raison de leur foi. " Ce sont des largesses, explique le missionnaire, qui provoquent un malaise, voire une détresse. "