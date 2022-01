Ethiopie: Joie de la libération des religieuses, qui "partagent la souffrance du peuple"

Addis Abeba — " J'ai parlé avec elle directement, je l'ai trouvée très sereine et globalement en bon état. Elle ne connaît toujours pas les raisons pour lesquelles elle a été arrêtée ni celles pour lesquelles elle a été libérée. Après tant de peur et d'inquiétude, l'heure est au bonheur, il y aura le temps de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi notre sœur a été emprisonnée". Mère Raffaella Pedrini, Supérieure Générale des Ursulines de Gandino, a commenté à l'Agence Fides la bonne nouvelle, arrivée dans la soirée du dimanche 16 janvier, de la libération de Sœur Abrehet Teserma. La religieuse avait été arrêtée à Addis-Abeba le 30 novembre dernier par la police gouvernementale, ainsi que cinq autres sœurs des Filles de la Charité de Saint-Vincent (également libérées) et deux diacres.

Mère Pedrini déclare à Fides : " L'ayant entendue directement, je peux dire avec certitude qu'elle se porte bien et qu'elle est en bon état général. On peut en déduire que la sœur et les personnes qui ont partagé sa captivité ont été bien traitées. Sœur Abrehet a d'abord été emprisonnée dans la cour d'un bâtiment de la police, puis transférée dans une grande pièce où elle a vécu avec une centaine d'autres personnes, toutes des femmes, emmenées en même temps. Notre sœur était la seule religieuse, les autres étaient de très jeunes filles".

Cette libération intervient au moment d'un possible changement de décor dans ce grand pays de la Corne de l'Afrique, en proie depuis 14 mois à une terrible guerre qui a débuté dans la région du Tigré et s'est étendue à d'autres régions. Depuis la période précédant Noël, de timides signes d'un arrêt partiel des hostilités et des brutalités sont apparus. Les rebelles du Front Populaire de Libération du Tigré (FPLT) ont déclaré un cessez-le-feu unilatéral et un retrait inconditionnel des régions Amhara et Afar fin 2021. Entre-temps, le comité du prix Nobel a clairement demandé au Premier ministre Abyi, lauréat du prix tant convoité en 2019, de "travailler à la fin du conflit, même en tenant compte des responsabilités particulières qui incombent à un lauréat du prix Nobel".

Après des moments d'angoisse et beaucoup de souffrance", a ajouté la Supérieure des Ursulines de Gandino, "nous avons finalement pu remercier le Seigneur pour la libération de notre sœur et des autres religieux. Dans les conversations que j'ai eues avec notre communauté en Éthiopie, nous avons toujours ressenti l'espoir et, en même temps, la conviction de faire partie d'un peuple et de partager ses souffrances, de vivre en pleine solidarité avec tant de frères et sœurs. Dans les prochains jours, j'essaierai d'avoir des nouvelles de notre déléguée Sœur Abrehet Cahasai pour essayer d'obtenir plus d'informations. Nous ne pouvons pas accepter que tout passe sans une explication des raisons. D'après ce que nos sœurs nous disent, il sera difficile d'obtenir des informations, mais nous insisterons car cette affaire ne peut rester en suspens : nous exigeons des réponses.