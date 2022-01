Congo-Brazzaville: Vie associative - Les anciens élèves du collège Kwamé-Nkrumah de Ouesso consolident leur amitié

En vue de créer la cohésion et l'esprit de fraternité entre eux, les anciens élèves du collège Kwamé-Nkrumah de Ouesso, dans le département de la Sangha, se sont réunis le 15 janvier en assemblée générale constitutive, pour mettre en place les instances dirigeantes de leur association.

L'ordre du jour de l'assemblée a porté sur l'examen et l'adoption des statuts et du règlement intérieur, la mise en place du bureau exécutif, la date de la sortie officielle de l'association et bien d'autres. Examinant les statuts et le règlement intérieur, les membres de l'association ont adopté les documents après amendements. A cet effet, la mission a été donnée au bureau de la séance pour prendre en compte toutes les doléances formulées.

En ce qui concerne la mise en place des instances dirigeantes, un bureau exécutif de six membres a été élu pour un mandat de deux ans. Rolland Wilfrid C'Kouayoukou a été choisi à la tête du bureau exécutif composé d'une vice-présidente, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint, d'un trésorier et d'une trésorière adjointe.

Un commissariat aux comptes composé de trois membres a également été mis en place pour assurer le contrôle et la vérification au sein de l'association. Il a pour président Hermann Foumbeth suivi d'un vice-président et un rapporteur.

En rappel, l'Association des anciens élèves du collège Kwamé-Nkrumah de Ouesso œuvrait dans l'ombre depuis quelques années. A l'issue de cette assemblée générale constitutive, les membres ont décidé de la sortie officielle de cette association en février prochain. Elle s'est fixée pour objectif de mener les actions en faveur dudit collège, d'autres structures scolaires ainsi que sanitaires et sociales. L'association envisage d'améliorer aussi les conditions de travail au sein de cet établissement d'enseignement général et de promouvoir l'excellence en encourageant les élèves à la compétitivité et bien d'autres.