Afrique Centrale: Célébration - La rumba congolaise et la Journée mondiale de la culture africaine

La culture africaine et afro-descendante, qui se célèbre le 24 janvier, sera aussi une occasion pour les deux Congo de manifester l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité de l'Unesco.

À Kinshasa comme à Brazzaville et dans d'autres parties du continent se célèbrera la Journée mondiale de la culture africaine, un fait musical, culturel et social très marquant.

En effet, il y a à peine quelques semaines, précisément le 14 décembre 2021, que la rumba congolaise venait d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco.

Des sources proches des ministères de la Culture des deux Congo, cette célébration de la culture africaine et afro-descendante mettra plus l'accent sur ce fait d'une importance capitale qui venait de se passer à l'Unesco. Déjà, sur des réseaux sociaux et dans les médias locaux, les Congolais se sont réjouis de la reconnaissance par l'organe onusien de la rumba, véritable phénomène musical, culturel et social. " La rumba, c'est notre identité ! Sa reconnaissance internationale est une fierté et une richesse ", déclarait Catherine Furaha, ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine de la République démocratique du Congo.

Pour sa part, Zacharie Bababaswe, chroniqueur musical, déclarait à l'AFP : " Rien de plus normal que le combat des Congolais aboutisse à cette reconnaissance universelle. Sentiments de réhabilitation et de reconnaissance pour cette belle musique dont le tempo est puisé dans les tripes des Congolais ". Quant à Jacques Iloki, vice-président de l'Association des peintres du Congo à Brazzaville, cette inscription est " une reconnaissance parce que la rumba est le trait d'union entre les deux rives du fleuve Congo ".

Pour les spécialistes, les origines de la rumba se situent dans l'ancien royaume Kongo. Avec la traite négrière, les Africains ont emmené leur culture et leur musique vers les Amériques. La rumba a ensuite été ramenée sur le continent africain par les commerçants, avec disques et guitares. Dans sa version moderne, la rumba a une centaine d'années. L'identité culturelle est ce par quoi se reconnaît une communauté humaine à travers ses pratiques, locales ou nationales, qui sont sociales, politiques, ethniques, religieuses et artistiques.

Cette identité culturelle renvoie à des valeurs et à des codes, à des modes de vie et de pensée, à des langues, des croyances et des traditions, à un vécu en commun et une mémoire historique, à un territoire. Malheureusement, l'Afrique a trop longtemps été privée de son identité culturelle. Ainsi, au-delà des similitudes, des formes convergentes de penser et de l'héritage commun, l'Africanité constitue également une destinée partagée, une fraternité dans la lutte de libération et un avenir commun qui doit être assumé en vue d'être maîtrisé.

"L'histoire générale de l'Afrique", une oeuvre pionnière

Il n'est pas vain, dans ce sens, de rappeler le rôle majeur que joue l'Unesco dans l'adoption des textes normatifs et cadres juridiques pour promouvoir et protéger la culture africaine. Il est important aussi de faire allusion au travail colossal et titanesque " Coffret histoire générale de l'Afrique ". Ainsi, l'Unesco avait lancé en 1964 l'élaboration de "L'histoire générale de l'Afrique" pour remédier à l'ignorance généralisée sur le passé de ce continent.

Pour relever le défi qui consistait à reconstruire une histoire de l'Afrique libérée des préjugés raciaux hérités de la traite négrière et de la colonisation et favoriser une perspective africaine, l'Unesco a fait appel aux plus grands spécialistes africains et internationaux de l'époque. L'élaboration des huit volumes de "L'histoire générale de l'Afrique" a mobilisé plus de 230 historiens et autres spécialistes pendant plus de 35 années.

"L'histoire générale de l'Afrique" est une œuvre pionnière, à ce jour inégalée dans son ambition de couvrir l'histoire de la totalité de ce continent, depuis l'apparition de l'homme jusqu'aux enjeux contemporains auxquels font face les Africains et leurs diasporas dans le monde. C'est une histoire qui ne laisse plus dans l'ombre la période précoloniale et qui insère profondément le destin de l'Afrique dans celui de l'humanité, en mettant en évidence les relations avec les autres continents et la contribution des cultures africaines au progrès général de l'humanité.

Notons que c'est à l'occasion de sa 40e session en 2019 que l'Unesco a proclamé le 24 janvier comme Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Cette date coïncide avec l'adoption de la Charte de la renaissance culturelle africaine, adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 2006. La Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante célèbre les nombreuses cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines dans le monde entier, et les promeut comme levier efficace au service du développement durable, du dialogue et de la paix.