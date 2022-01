Afrique: JM-2022 - Les championnats d'Afrique de judo fixés du 26 au 29 mai à Oran

Oran — La Fédération internationale de judo (IJF) a approuvé le déroulement à Oran de la 43e édition des Championnats d'Afrique (messieurs/dames) du 26 au 29 mai 2022, selon le calendrier des compétitions internationales de l'année en cours, publié mardi sur le site officiel de cette instance sportive mondiale.

Prévue au Centre des conventions "Mohamed-Benahmed", l'épreuve s'inscrit également dans le cadre des compétitions expérimentales (test-évents) en prévision de la 19e édition des Jeux Méditerranéens (JM) qui se déroulera à Oran du 25 juin au 5 juillet 2022.

Les prochains championnats d'Afrique de judo seront précédés par une première édition des mêmes championnats dédiée aux vétérans.

Elle aura également lieu sur le même site, à savoir, le Centre des conventions d'Oran qui sera le théâtre des épreuves de pas moins de sept (7) disciplines sportives lors des JM.

Les derniers Championnats d'Afrique de judo, organisés par l'Algérie, remontent au début de l'année 2000. Il s'agissait de la 22e édition de cette compétition, abritée par la salle Harcha-Hacène (Alger) entre le 9 et le 14 mai 2000, rappelle-t-on.

A la fin du tournoi, l'Algérie avait été sacrée avec 4 or, 3 argent et 3 bronze, devant la Tunisie (3 or, 3 argent et 9 bronze), au moment où l'Egypte avait complété le podium, avec 3 or, 2 argent et 5 bronze, rappelle-t-on.