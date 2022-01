Burkina Faso - Une vingtaine de terroristes "neutralisés" la semaine dernière

Ouagadougou — L'armée burkinabè a annoncé lundi soir avoir "neutralisé" une vingtaine de terroristes présumés la semaine dernière lors d'opérations antiterroristes menées du 10 au 16 janvier, notamment dans le Sahel et l'est du pays.

Ces opérations ont également coûté la vie à cinq militaires et à un gendarme, a-t-elle souligné dans un communiqué.

Le 11 janvier, une unité d'intervention du détachement militaire de Markoye, dans la province sahélienne de l'Oudalan (nord), a été attaquée alors qu'elle menait une mission offensive. "Malgré la riposte qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes, cinq militaires ont été mortellement atteints", selon l'armée.

On indiquait de même source qu'une contre-offensive aérienne avait été immédiatement déclenchée, permettant "d'intercepter et de neutraliser une vingtaine de terroristes du groupe qui avait attaqué l'unité et qui tentait de s'exfiltrer vers la frontière du Niger".

Leur armement et leurs moyens roulants ont également été détruits au cours de cette riposte, a ajouté l'armée.

Dimanche dernier, la brigade territoriale de gendarmerie de Sampelga, dans la province sahélienne du Séno, a par ailleurs été la cible d'une attaque qui a coûté la vie à un gendarme et blessé un autre, selon le communiqué.

Au cours de la même semaine, a-t-on ajouté, plusieurs opérations aériennes et terrestres de ravitaillement en vivres ont par ailleurs été planifiées et conduites par l'armée au profit de populations de localités des régions du Centre-Nord, de l'Est et du Sud-Ouest.