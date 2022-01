Afrique: CAN 2022 - suivez Malawi - Sénégal et Zimbabwe - Guinée en direct

Dénouement dans le groupe B de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2022) de football, ce mardi 18 janvier. Le Sénégal, qui affronte le Malawi (3e avec 3 points), est au coude à coude avec une Guinée (4 points aussi) qui joue contre un Zimbabwe déjà éliminé. Qui se qualifiera en huitièmes de finale de la CAN 2022 ? Réponses en direct ! Coups d'envoi à 16h TU, 17h au Cameroun et en France.

Les Sénégalais, finalistes de la CAN 2019, vont-ils enfin enchanter leurs supporters durant cette 33e Coupe d'Afrique des nations (CAN 2022) de football ? Après un succès 1-0 étriqué face au Zimbabwe et un nul 0-0 face à la Guinée, les Lions de la Téranga ont besoin d'un point pour s'assurer une des deux premières places du groupe C. Un résultat à aller chercher ce 18 janvier à Bafoussam, face au Malawi. Le Sénégal est à égalité de points (4) avec la Guinée. Celle-ci peut, comme son voisin, se tourner vers les huitièmes de finale, que ce soit en tant que première, deuxième ou comme l'une des quatre meilleures troisièmes de cette phase de groupes. Les Guinéens auront l'avantage d'affronter des Zimbabwéens déjà éliminés, ce mardi à Yaoundé.

Coups d'envoi de ces deux rencontres à suivre en direct sur rfi.fr et avec nos envoyés spéciaux à 19h TU (20h au Cameroun et en France).