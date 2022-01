Congo-Brazzaville: Le groupe "Ndima" en tournée au pays

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet " Äkä, free voices of forest ", le groupe de musique du peuple autochtone Äkä "Ndima" entamera une tournée musicale en terre congolaise du 21 janvier au 12 février, en compagnie de quelques artistes français.

La tournée musicale du groupe Ndima commencera le 21 janvier par un temps d'échanges et un concert à l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire et se poursuivra jusqu'en mi-février au nord du pays. Gamboma, dans le département des Plateaux, et Oyo, dans celui de la Cuvette, seront les deux premières localités à recevoir, les 25 et 26 janvier, le groupe Ndima et les trois musiciens français qui s'ajoutent pour la tournée.

Après les deux shows, les artistes seront emmenés à être sur scène les 28 et 29 janvier à Sembé, dans le département de la Sangha, et Komo dans les Plateaux en vue de déployer le projet " Äkä, Free voices of forest ". Des représentations et des rencontres sont, par ailleurs, attendues le 31 janvier à Enyelle, le 3 février à Dongou et le 4 février à Impfondo, dans le département de la Likouala. Cette tournée se bouclera le 12 février à l'IFC de Brazzaville par un concert inédit.

" Äkä, Free voices of forest " est une création autour des polyphonies de la forêt équatoriale, des percussions corporelles, du chant et de la transe. Ce projet est né de l'envie de provoquer une rencontre inédite et créative entre l'univers musical des Aka et celui d'artistes français. Par ailleurs, la réalisation d'une tournée de présentation de ce projet se veut un plaidoyer d'actions de sensibilisation à la culture autochtone Äkä sur le territoire congolais et un moyen de promotion du dialogue de culture entre les minorités autochtones et d'autres peuples.

Du côté du groupe Ndima, on retrouve Angélique Manongo (chant, danse), Emile Koulé (chant, danse), Espérance Moundanga (chant, danse), Gaston Motambo (chant, tambour), Michel Kossi (voix, percussions) et Sorel Eta pour la direction artistique. Pour cette tournée musicale congolaise dans le nord du pays qui débutera bientôt, il sera accompagné de trois musiciens français : Leila Martial (voix, composition-direction artistique), Rémi Leclerc (voix, composition, body percussion, clavier-direction artistique) et Eric Perez (voix, percussions, compositions).

Notons que ce projet a pu être réalisé grâce au partenariat avec le ministère de la Culture et des Arts, l'Union européenne, l'IFC de Brazzaville et de Pointe-Noire, ainsi que l'Institut français de Paris.