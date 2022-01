Maroc: Le président de la Chambre des Conseillers se félicite du niveau de la coopération entre le Maroc et l'Égypte

Rabat — Le président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara s'est félicité mardi du niveau de la coopération entre le Maroc et l'Égypte dans tous les domaines, notamment économique, touristique et culturel.

Un communiqué de la Chambre des Conseillers parvenu mardi à la MAP rapporte que M. Mayara a salué la volonté qui anime les deux pays pour promouvoir davantage leur coopération bilatérale au vu des potentialités et opportunités offertes sur le plan des échanges commerciaux et économiques, et ce, lors d'une entrevue au siège de la chambre avec l'ambassadeur d'Égypte à Rabat, Yasser Mostapha Kamal Othman.

Le président de la Chambre des Conseillers s'est également félicité de l'excellence des relations entre le Maroc et l'Égypte qui sont basées sur le respect mutuel et puisent leur solidité dans les liens historiques profonds et les rapports de fraternité entre les chefs d'État des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et son excellence le Président Abdelfettah Al Sissi.

En recevant le diplomate égyptien, M. Mayara a également insisté sur la nécessité de mettre à profit toutes les opportunités offertes pour tirer vers le haut les relations de coopération économique de manière à être à la hauteur de l'excellence des relations politiques entre les deux pays, apprend-on de même source.

Il a aussi souligné l'importance de promouvoir une action parlementaire commune à travers des programmes concrets et aussi la consolidation du rôle des groupes de coopération et d'amitié appelés à renforcer durablement et efficacement les liens entre les deux institutions parlementaires, outre la consolidation de la coordination et de la concertation dans les forums internationaux en faveur des intérêts des deux pays frères.

Lors de cette entrevue, le président de la Chambre des Conseillers a renouvelé son invitation à l'adresse de son homologue égyptien, Abdelouahab Abdelrrazek, président du Conseil de la Choura, pour prendre part aux travaux du congrès de l'Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe (ASSECAA) ainsi que le Forum parlementaire de dialogue avec les Sénats en Amérique et les Sénats d'Amérique Latine et des Caraïbes dont la tenue est prévue en mars prochain à Rabat.

De même, l'ambassadeur d'Égypte à Rabat, Yasser Mostapha Kamal Othman, s'est également félicité de la solidité des relations entre le Maroc et son pays et les peuples marocain et égyptien, affirmant que les deux pays sont bien déterminés à promouvoir davantage leurs relations bilatérales et à consolider la coordination et la concertation au sujet de toutes les question et ce, dans l'objectif de parvenir à un partenariat stratégique à la hauteur des ambitions des deux peuples frères et à l'appui des liens civilisationnels et populaires ancrés profondément dans l'histoire.

Le communiqué indique enfin que les deux parties ont convenu, lors de cette entrevue, de poursuivre les efforts en faveur de la consolidation de la coopération parlementaire ainsi que la coordination et la concertation entre les parlements des deux pays dans tous les forums parlementaires régionaux et internationaux autour des questions d'intérêt et en faveur de toutes les initiatives inscrites dans le cadre de la défense des causes et constantes nationales et le resserrement des liens privilégiés entre les deux pays et peuples frères.