Afrique: Infos clés sur le match Egypte - Soudan

L'Égypte et le Soudan s'affrontent ce jeudi 19 janvier 2022 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Ce sera un match qui opposera deux pays avec une rivalité historique.

Fiche technique

Date : 19 janvier 2022

Heure : 20h00 heure locale (19h00 GMT)

Lieu : Stade Ahmadou Ahidjo, Yaoundé

Groupe : D

Match : Egypte vs Soudan

Voici ce qu'il faut savoir avant le match :

● L'Egypte et le Soudan se rencontrent pour la 6e fois en Coupe d'Afrique des Nations, pour 3 victoires côté égyptien et un succès pour le Soudan (1 nul). Leurs 4 premiers duels à la CAN ont eu lieu entre 1957 et 1970, alors que leur dernier affrontement remonte à 2008, avec une victoire de l'Egypte (3-0).

● Le tout premier match de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations a eu lieu entre l'Egypte et le Soudan, c'était le 10 février 1957 dans la capitale soudanaise Khartoum (victoire 2-1 de l'Egypte).

● L'Egypte n'a perdu aucun de ses 8 derniers matches de la 3e journée d'une phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations (6 victoires, 2 nuls), sa dernière défaite remontant à 1998 (0-1 v Maroc).

● Le Soudan a tenté moins de tirs (15) et affiche le plus faible total d'Expected goals (1.25) parmi les équipes du groupe D de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, tout en affichant le plus haut total d'Expected goals contre de leur poule (3.17).

● Depuis le début de l'édition 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations, Mohamed Salah a été impliqué sur 64% des buts de l'Egypte dans la compétition (7/11 - 5 buts, 2 assists), soit plus que tout autre joueur égyptien.