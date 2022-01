Afrique: Les Black Stars douchés et éliminés par les Comores

L'enjeu était grand de part et d'autre, dans ce duel qui a opposé le Ghana contraint à un résultat positif pour espérer une qualification, et les Comores qui pouvaient espérer un ticket au deuxième tour avec une place de meilleure 3e, en cas de victoire. Dans un match fou et plein de rebondissements, les Comores s'imposent 3 buts à 2.

Les Ghanéens seront cueillis à froid à peine 4 minutes du coup d'envoi. Sur un contre parfaitement mené par les Comores, le capitaine Ben El Fardou reçoit un ballon à l'entrée de la surface et arme une frappe croisée à ras de terre qui trompe Woollacott.

La réaction ghanéenne intervient à la 17e par Sulemana. Décalé par Jordan Ayew, le Rennais prend sa chance depuis l'extérieur de la surface. Sa frappe cadrée termine directement dans les gants de Ben Boina.

Dans un excès d'engagement, le capitaine des Black Stars est expulsé à la 25e minute de jeu après visionnage. Sur le ballon relâché par Ben Boina, le pied d'André Ayew arrive en avant pour jouer le cuir mais prend derrière l'épaule de Ben Boina qui sort sur blessure et est remplacé par Ali Ahamada. Peu avant la fin de la première période, Thomas Partey nouveau capitaine manque le cadre de peu sur un coup franc, sa frappe puissante manque de peu la lucarne de la cage d'Ahamada qui peut souffler à la pause.

De retour sur l'aire de jeu, Jordan Ayew à la 25e minute tente une incursion balle au pied sur le côté de la surface mais la défense comorienne est vigilante et se dégage bien. Les deux équipes possèdent aux changements, Paintsil remplace Fatawu côté ghanéen et sortie de Youssouf, blessé, remplacé par Mattoir côté Comores qui vont prendre l'avantage à la 62e minutes avec un deuxième but. Ahmed Mogni crochète à l'entrée de la surface avant de croiser sa frappe. Woollacott ne peut rien faire, ça fait 2-0 pour les Comores.

Blessés dans leur amour propre, les Black Stars vont réduire le score deux minutes plus tard. Sur un corner, Boakye, rentré quelques secondes plus tôt, profite de la sortie hasardeuse de Ahamada pour conclure de la tête. Après deux interventions magistrales du portier comorien à la 73e et 74e minute, la pression ghanéenne va finalement porter ses fruits à la 77e minute.

Alors qu'Ahamada venait de sortir une nouvelle très grosse parade, sur l'action suivante, il est obligé de s'incliner face à la frappe à bout portant de Djiku, parfaitement décalé par la tête de Partey.

Mais l'infériorité numérique des Black Stars va faire défaut. les Comoriens se remettent à oser et reprennent l'avantage au score à la 86e minute. Sur une action magnifiquement construite, Mogni s'offre un doublé sur une offrande de Ben Fardou. Un coup de massue qui enfonce les Black Stars, incapables de revenir au score malgré les 4 minutes de temps additionnel.

Une victoire historique pour les Comores qui infligent une douche froide au Ghana, éliminés de la compétition au premier tour, dernier de la poule avec 1 points.