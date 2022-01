Afrique: Guinea-Bissau - Nigeria - Et si les Djurtus réalisaient l'exploit ?

Après que le Nigeria s'est assuré la première place du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021, il affrontera la Guinée-Bissau lors du dernier match de groupe mercredi à Garoua.

Cette dernière vise une victoire qui pourrait lui assurer le passage au tour suivant, compte tenu du résultat de l'autre match de groupe entre l'Égypte et le Soudan au même moment, ou comme l'une des meilleures équipes classées troisièmes des groupes.

Fiche technique

Date : 19 janvier 2022

Heure : 20h00 heure locale (19h00 GMT)

Lieu : Stade Roumde Adjia, Garoua

Groupe : D

Match : Guinée-Bissau vs Nigéria

Guinée-Bissau - Une victoire inestimable

La Guinée-Bissau n'a pas gagné lors des huit matches qu'elle a disputés jusqu'à présent en Coupe d'Afrique des Nations. Mais une victoire à Garoua mercredi sera inestimable car elle pourrait signifier la qualification des Djurtus pour le prochain tour, si les résultats tournent en leur faveur.

La Guinée-Bissau a subi deux coups dans les dernières minutes de ses matches de groupe. Les Bissau-guinéens ont raté un penalty contre le Soudan pour se contenter d'un match nul, puis ils ont cru marquer l'égalisation face à l'Egypte, mais l'intervention de la VAR leur sera malheureuse puisque Mohamed Salah sera l'unique buteur du match.

Ce qu'ils ont dit

Baciro Cande (Entraîneur, Guinée-Bissau)

Le match sera difficile, mais il est important d'obtenir trois points si nous voulons continuer à concourir. Nous savons que le Nigeria est une équipe solide, mais nous sommes bien préparés et nous jouerons pour gagner. Nous devons croire en nos capacités et nous battre pour ce en quoi nous croyons car c'est le football.

Jonas Mendes (Gardien de but, Guinée-Bissau)

Nous savons que l'adversaire est fort, mais nous avons confiance en nous et rien n'est facile, mais nous allons tout mettre en œuvre et c'est important d'obtenir la première victoire et nous espérons l'obtenir lors du match de demain. Le dernier match a été difficile pour nous, mais nous sommes des joueurs professionnels qui savent surmonter les moments difficiles et se préparer à ce qui est à venir, d'autant plus que nous nous efforçons de rendre notre pays et nos supporters heureux.

Nigéria - S'offrir le maximum de points

Bien qu'ils soient venus au tournoi avec de nombreuses absences et changements techniques, les Super Eagles du Nigeria se sont imposés comme l'un des favoris avec une performance exceptionnelle lors de leurs deux premiers matches.

Une victoire convaincante contre l'Egypte, suivie d'une autre contre le Soudan, a permis aux Super Eagles de se qualifier en tête du groupe, quel que soit le résultat du match de mercredi.

Ce qu'ils ont dit

Augustin Eguavoen (entraîneur, Nigéria)

"Nous continuerons à travailler. Nous respectons nos adversaires et continuerons sur la même voie. Nous devons nous améliorer et profiter des opportunités et marquer plus de buts. Il y aura des changements dans l'effectif, mais on ne sous-estimera pas le match. Tous les joueurs ici peuvent participer et représenter fortement le Nigeria."

William Troost-Ekong (Défenseur, Nigéria)

Demain, nous affronterons un adversaire de taille et nous travaillerons de la même manière pour gagner. J'ai de l'expérience dans cette compétition et j'essaie de l'utiliser pour m'améliorer. Nous avons commencé à croire en nous après une série d'échecs et maintenant nous continuons à bien faire et nous allons nous améliorer encore plus. Nous avons deux défis, la Coupe d'Afrique des Nations et atteindre la Coupe du Monde. Rien n'est facile et nous nous engageons tous à nous battre pour chacun d'eux.