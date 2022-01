Afrique: Le Malawi regarde le Sénégal dans les yeux

Arrivée dans cette compétition, l'équipe du Malawi a contraint ce mardi celle du Sénégal au partage des points (0-0) en se procurant des occasions de but. Un résultat qui done tout de même la qualification aux Lions favoris.

Ce mardi au stade de Kouékong de Bafoussam, les Flames ont tenu la dragée haute face aux Lions qui n'ont véritablement existé qu'en deuxième période sur des coups francs.

A la 48e minute, Saliou Ciss frappe un coup franc qu'Habib Diallo reprend de la tête, il a fallu une manchette du gardien malawite Charles Thom pour que le ballon passe en corner.

C'est encore sur un coup de pied que le Sénégal se crée une nouvelle opportunité.

Avec Idrissa Gana Gueye qui frappe coup franc directement dans les buts malawites que le gardien des Flames vigilant met en corner.

En première période, le Sénégal a peu existé laissant l'initiative du jeu après un début intéressant à l'équipe du Malawi.

Et on a vu une équipe du Malawi décomplexée qui a regardé droit dans les yeux, le Sénégal en se procurant deux occasions par Gbadinho Mhango qui devance Kalidou Koulibaly mais hésite à frapper à la 37e minute.

Il y a eu ensuite deux minutes plus tard, un déboulé de l'arrière gauche malawite Gomezgani Chirwa dont le centre est dévié en corner par Edouard Mendy qui fait son retour dans les buts sénégalais.

Côté sénégalais, il y a eu des fulgurances notamment avec Bouna Sarr mais ce dernier a souvent raté ses centres sauf sur celui de la 6e minute, repris du bout de la chaussure par Sadio Mané.

Charles Thom (Malawi), Homme du Match

"Je suis tellement ravi d'avoir remporté le prix de l'homme du match face à une équipe expérimentée comme le Sénégal. Cependant, je tiens à remercier mes coéquipiers pour le beau match que nous avons joué collectivement et qui m'a permis de remporter ce prix prestigieux. Nous avons travaillé très dur en équipe et aller de l'avant est si agréable".

Marian Marinica (Entraîneur adjoint, Malawi)

"C'est une formidable réussite pour le Malawi de pouvoir obtenir quatre points car nous avons adapté un système différent et les joueurs ont réussi à s'adapter et maintenant nous sommes sur un nuage neuf. Nous avons joué pour toute la nation du Malawi car le pays a connu des problèmes. comme les inondations et la bonne performance leur a donné un nouvel esprit et des encouragements. Nous avons accompli notre mission dans le tournoi malgré moi et d'autres joueurs ayant souffert de Covid, l'équipe a été forte alors que nous mettions en œuvre notre stratégie contre nos adversaires coriaces ".

Aliou Cissé (Entraîneur, Sénégal)

"Je tiens à féliciter les joueurs pour les qualifications du deuxième tour. Nous avons eu un bon défi du Malawi mais je suis heureux que nous soyons revenus en force au deuxième tour mais que nous n'ayons pas utilisé nos chances. Nous avons manqué d'efficacité à l'avant mais nous voulons nous assurer que nous avons une stratégie différente pour le prochain tour car nous espérons marquer plus de buts. J'ai dit dès le départ que nous devrions être humbles en tant qu'équipe et même si beaucoup de gens s'attendent à ce que nous gagnions avec de grandes marges, nous avons affronté des équipes formidables et le fait le plus important est que nous nous sommes qualifiés comme la meilleure équipe du groupe".