Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Le patron du département prône la collaboration et la détermination

A l'initiative du ministre d'État chargé de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, tous les cadres et agents de l'administration, les membres du cabinet et ceux de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire (Onat), du Fonds national de l'aménagement du territoire (Fonat) et de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (Anat) ont été conviés à une cérémonie d'échange des vœux, le 15 janvier, à Kinshasa-Gombe.

Le parrain de la cérémonie était personnellement présent pour communier, dans une ambiance familiale, avec tout le personnel de son ministère. Pour Me Guy Loando Mboyo, l'heure était au bilan de toutes les actions entreprises depuis qu'il est aux commandes de ce portefeuille. Parmi les actions phares réalisées conformément à la feuille de route 2021-2023, il a cité l'amélioration des conditions de travail, la revisitation du cadre organique, le lancement du projet " Repensons à nos villes, villages et territoires ", la création des établissements relevant de son ministère, le Fonat et l'Anat, la vulgarisation de la Politique nationale de l'aménagement du territoire grâce aux fonds de contrepartie du gouvernement débloqués dans le cadre de la poursuite du processus de la réforme de l'aménagement du territoire.

Le ministre d'Etat a reconnu que beaucoup de réalisations ont été faites. Toutefois, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin car, a-t-il soutenu, il y a des défis à relever. Pour ce faire, il a appelé tous les membres de son cabinet à la collaboration et à la détermination avant de les remercier pour le travail abattu afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans le secteur de l'aménagement du territoire. " Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce à votre collaboration et détermination. Moi, je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un serviteur. Mais c'est avec vous que nous avons pu réaliser ce travail ", a-t-il souligné.

" Je tenais à cette nouvelle année pour vous dire merci. Le bilan tel que je vous l'ai présenté est le fruit de chacun d'entre vous qui avez pris conscience. Malgré les difficultés, vous étiez plus déterminés. Aujourd'hui ensemble, nous avons un résultat à présenter à la nation ", a renchéri le ministre d'Etat.

Pour saluer les efforts du ministre Guy Loando, le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Jean-Pierre Khonde, et le directeur de cabinet, Joseph Isangamela, lui ont remis des œuvres d'art en signe de son combat mené pour relever les défis de ce secteur.