Afrique: CAN 2021 - Les Comores créent la surprise face au Ghana à la mi-temps, André Ayew voit rouge

Les Comores ont ouvert le score d'entrée contre le Ghana grâce à El Fardou Ben Nabouhane qui devient le premier buteur comorien de l'histoire de la CAN.

Surprise au Cameroun où les Comores mènent à la pause contre le Ghana après un but rapide de Ben Fardou. Derrière, l'expulsion d'André Ayew a fait encore un peu plus mal aux Black Stars qui, à l'heure actuelle, sont éliminés de la CAN 2021. Les choses se compliquent pour le Ghana dans cette CAN 2021, déjà mené 1-0 par les Comores, perd son capitaine, André Ayew qui a écope d'un carton rouge à la 25e minute. Actuellement, le Ghana se retrouve avec un point, dernier du groupe C.

C'est historique pour les Comores puisqu'il s'agit du premier but de la sélection en phase finale de la CAN. Pour le Ghana, c'est la douche froide d'entrée. Il va falloir se remobiliser pour ne pas sortir de la CAN 2021 par la petite porte.