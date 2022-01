Afrique: CAN 2021 - Coup tonnerre à Garoua, le Ghana humilié et éliminé de la coupe d'Afrique par le Comores

Incroyable match de la CAN 2021 entre le Ghana et les Comores qui verra les Cœlacanthes remporter le match (2-3) et s'adjuger la troisième place.

Victoire historique des Comores ! Les Cœlacanthes viennent d'écrire une page magnifique de leur histoire sportive avec cette belle première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Un succès mérité pour les Comoriens, qui éliminent donc le Ghana de la compétition. Il faudra un concours de circonstance pour être dans les meilleurs troisième mais ils s'accordent le droit de rêver. C'est également histoire pour les Black Stars, le millésime de cette CAN 2021 restera à jamais les premiers à être éliminé au premier tour.

Mais alors que cela devait être une formalité, les Black Stars se faisaient surprendre par El Fardou (1-0, 4e), avant de sombrer et de concéder le break par Mogni (2-0, 62e). Juste après le but du break, le Ghana a trouvé de la ressource et est parvenu à égaliser en quinze minutes grâce à Boakye et Djiku (2-0, 64, 77e). Mais au terme de ce match complètement fou, les Comores l'ont fait et ont arraché la victoire sur un doublé de Mogni (3-2, 85e).

Le Ghana termine quatrième et est d'ores et déjà éliminé.