Congo-Brazzaville: La Ligue de Pointe-Noire préoccupée par la prestation de ses clubs au championnat national

Six journées après le début du championnat national, les quatre représentants de la Ligue du Kouilou/Pointe-Noire au championnat national ne rassurent pas.

14e, 12e, 7e et 4e , c'est respectivement le classement qu'occupent Nico-Nicoyé, AS Cheminots, V Club et Nathaly's après six journées du championnat. Un classement très préoccupant pour le président de la Ligue de Pointe-Noire, Victor Oborabassi, et son bureau exécutif. " Nos équipes sont en situation de difficulté dont l'une (Nico-Nicoyé) est lanterne rouge. Pour éviter d'être surpris par les barrages, nous avons organisé un tournoi, denommé Coupe de la ville pour booster le niveau des équipes ", a souligné Ajax Mbemba, vice-président de ladite Ligue.

Mais, malgré ce tournoi de la ville, rien ne semble aller. L'actuelle meilleure équipe, le FC Nathaly's, est 4e avec six points. En effet, sur six matches joués, cette équipe a accumulé trois matches nuls, deux victoires et un match perdu. " Nos équipes ne sont pas constantes. Elles commencent bien et après elles baissent de régime, une compétition se joue sur le mental ", s'est-il inquiété tout en ajoutant que des reflexions doivent être poursuivies pour trouver une solution à cette situation qui n'honore pas la Ligue.

Parlant des objectifs de la saison en cours, le premier vice-président a indiqué que la Ligue poursuit sa mission d'accompagner les équipes pour avoir un récépissé, s'affilier à la Fédération et avoir un compte bancaire. Cela est une exigence de la Fédération internationale de football association (Fifa).

Ajax Mbémba a indiqué que certaines des équipes de la Ligue 2 se sont déjà conformées à ces exigences et d'autres sont en voie de le faire. Cependant, pour rendre effective cette mesure de la Fifa, la Fédération a décidé qu'aucune équipe ne participera aux compétitions organisées par la Ligue ou par la Fédération si elles n'est pas en conformité. En attendant que toutes les équipes de la Ligue 2 soient en règle, des visites médicales ont été lancées pour les équipes qui sont prêtes. "Notre objectif est que nos équipes aient le statut des associations comme veut la Fifa ", a-t-il souligné avant d'annoncer l'organisation d'un play-off des U15 et U17, d'ici au 28 janvier.