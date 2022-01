Comores/Ghana: CAN 2021 - Le Ghana avec les frères Ayew face aux Comores, les compos officielles

Ce mardi, le Ghana affronte les Comores en marge du troisième et dernier match de la phrase de poule de la CAN 2021.

Mal embarqué dans son groupe C, le Ghana doit l'emporter face aux Comores pour espérer une qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2021. Pour cette rencontre, les Ghanéens pourront compter sur les frères Ayew pour animer le secteur offensif. Dans les buts, on retrouve le portier Jojo Wollacott.

Baba Rahman et Andy Yiadom occupent respectivement les postes d'arrière droit et d'arrière gauche. Alexander Djiku et Daniel Amartey conservent leur place au cœur de la défense. Addo et Partey sont alignés au milieu de terrain. Kamaldeen Sulemana et Fatawu Issahaku opéreront sur les flancs. Si les Black Stars font match nul, il faudra croiser les doigts pour terminer parmi les meilleurs troisièmes.

Les Comores, eux, doivent absolument gagner s'ils veulent espérer quelque chose. En cas de bon résultat, les Comoriens peuvent espérer faire partie des meilleurs troisièmes.

Le onze de départ du Ghana :

Wollacott - Yiadom, Amartey, Djiku, Baba - Partey, Kyereh, Issahaku - Sulemana, J.Ayew, A.Ayew

Le onze de départ des Comores :

B.Boina - B.Youssouf, Y.Zahary, K.Mdahoma, S.Bakari - A. Mogni, F. Bachirou, R. Abdullah,- F.Selemani - El Fardou - I. Youssouf