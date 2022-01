Gabon/Maroc: CAN 2021 - le Maroc conserve la tête du groupe C après un match fou contre le Gabon (2-2)

En obtenant le nul après un match fou face au Gabon (2-2), le Maroc a terminé en tête du groupe C de la CAN Cameroun 2021.

Ce fut dingue, complétement dingue, et au final, si le Maroc n'a pas pu battre le Gabon, il a conservé la tête de ce groupe C de la CAN Cameroun 2021. Dans cette rencontre folle, les poulains de Vahid Halihodzic est revenu par deux fois au score. D'abord en première période, ils sont punis par Allevinah (21').

Ils réussissent à revenir au score sur un pénalty de Boufal (74'). Quelques minutes plus tard, le défenseur marocain Aguerd (81'). Et trois minutes après, Achraf Hakimi va sur un coup franc magnifique, égaliser pour les Lions de l'Atlas. Au final, le Maroc reste premier du groupe C avec 7 points. Quant aux gabonais, ils occupent la deuxième place.