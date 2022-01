Congo-Kinshasa: Freda Katunda - " Leap numérise l'éducation aux soins de santé "

interview

Née en République démocratique du Congo (RDC), élevée aux Etats-Unis et habitant actuellement en Allemagne, Freda Katunda a remporté, en décembre 2021, le prix Social Hero de Global Digital Women GmbH (Allemagne) pour sa startup Leap.

En partenariat notamment avec l'Unicef, la London School of Economics, des universités internationales et des organisations africaines, Leap propose des formations abordables et accessibles aux professionnels de soins de santé en Afrique. Objectif : augmenter la capacité des ressources humaines dans le domaine de la santé et réduire la fuite des cerveaux. Interview.

Comment vous décririez-vous professionnellement ?

Je suis une professionnelle expérimentée avec plus de dix ans d'expérience dans les centres médicaux universitaires, les communications en matière de soins de santé et les technologies de la santé. Compétente en matière de développement commercial, de santé numérique, de politique de santé, de gestion, de travail d'équipe et de gestion des soins de santé, je possède de solides connaissances en matière de conseil en soins de santé, ainsi qu'un master axé sur la santé de la population mondiale de la London School of economics and political science (LSE). Je suis passionnée par la réduction des inégalités sanitaires et sociales à l'échelle mondiale.

Quel est votre parcours académique et professionnel ?

J'ai obtenu une licence en gestion et politique de la santé, avec une spécialisation en santé publique, à l'université du New Hampshire à Durham, NH, États-Unis. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé comme analyste financier et contractuel à l'hôpital pour enfants de Boston. Tout en travaillant à plein temps, je suis retournée à l'école et j'ai obtenu une maîtrise en administration des soins de santé à l'université Suffolk de Boston, aux États-Unis.

Après trois ans de travail et d'études, j'ai eu envie d'en savoir plus sur la santé et les soins de santé à l'échelle mondiale. Après avoir obtenu mon diplôme de Suffolk à l'automne, j'ai entamé un deuxième cycle d'études en santé des populations mondiales à la LSE, où j'ai obtenu un master of science. Pendant mon séjour à Londres, j'ai travaillé comme stagiaire associée en communication pour Aurora Healthcare communications, où j'ai travaillé sur un projet visant à accroître l'adoption de médicaments innovants au Royaume-Uni.

Après mon séjour à Londres, j'ai déménagé en Allemagne où j'ai travaillé en tant que consultante en économie de la santé pour Basecase, une société de Certara Germany GmbH. Forte d'une expérience combinée dans les centres médicaux universitaires, la communication dans le domaine des soins de santé, les technologies de la santé et l'économie, j'ai laissé tomber les horaires de travail de bureau (de 9h à 17 h) pour me lancer dans une activité qui me passionne vraiment, à savoir la réduction des inégalités sanitaires et sociales dans le monde, et je peux le faire grâce à LEAP.

Qu'est-ce qui vous a motivée à lancer Leap et quels sont ses objectifs ?

Mon expérience personnelle du système de santé en RDC, où je suis née, m'a incitée à me lancer dans la santé et les soins de santé. Lorsque j'ai été malade à un jeune âge à cause du paludisme là-bas, j'ai dû aller aux États-Unis pour recevoir des soins appropriés parce que ce dont j'avais besoin n'était pas possible en RDC.

La mission de Leap est d'augmenter la capacité des ressources humaines dans le domaine de la santé et de réduire la fuite des cerveaux, en fournissant une formation en ligne abordable et accessible aux apprenants africains. J'ai dû aller aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas de prestataires de soins de santé à l'époque qui pouvaient m'offrir le traitement dont j'avais besoin, et cela arrive encore aujourd'hui à de nombreuses personnes sur le continent.

À Leap, nous fournissons à ceux qui travaillent sur le terrain et à ceux qui cherchent à se lancer dans les soins de santé les connaissances et les compétences actualisées qui leur permettront de fournir des soins de manière efficace et efficiente au sein de leurs communautés. Notre mission s'aligne sur les objectifs de développement durable des Nations unies en matière de santé et d'éducation de qualité.Quelle est la particularité de Leap par rapport aux autres plateformes ?

Leap est un fournisseur d'éducation sanitaire en ligne qui propose une éducation abordable et accessible aux apprenants de toute l'Afrique. Nous travaillons en partenariat avec des universités et des organisations internationales pour créer un contenu adapté au contexte, en veillant à ce que l'enseignement soit représentatif et reflète les besoins locaux en matière de santé. Ce qui nous différencie des autres plateformes en ligne et que nous sommes spécifiquement pour l'Afrique, et nous travaillons en étroite collaboration avec des universités et des organisations en Afrique et à l'étranger pour fournir un contenu qui est représentatif du contexte local. Notre mission soutient notre vision d'un personnel de santé africain équipé et qualifié pour fournir et augmenter la qualité des soins dans les communautés.

Quel type de formation proposez-vous sur votre plateforme et pourquoi avez-vous choisi ces cours ?

Nous proposons des formations courtes et nous allons bientôt déployer des certificats professionnels. Nous travaillons actuellement au Nigeria, au Ghana, au Kenya et en Afrique du Sud. Je mentionne d'abord notre démographie car elle nous guide pour sélectionner et créer avec soin les cours appropriés pour nos étudiants dans ces pays.

Combien d'étudiants compte Leap à l'heure actuelle et combien coûte la formation ?

Nous avons lancé nos activités le 9 décembre 2021. Cela fait donc un peu plus d'un mois maintenant et nous avons plus de cinquante étudiants sur notre plateforme, dont beaucoup viennent du Nigeria, du Ghana, du Kenya et d'Afrique du Sud dans cet ordre. Nos étudiants ont accès à des cours en ligne de format court de classe mondiale.

Nous proposons actuellement quatre cours de courte durée dans les domaines suivants : évaluation des programmes de santé communautaire ; aperçu de la découverte et du développement de médicaments modernes, tous deux proposés par le Centre des sciences de la santé de l'Université des sciences du Nord ; Introduction à la santé numérique appliquée à la réadaptation physique offerte par HealthPhy et Formation à la vaccination covid-19 offerte par la Berliner Hochschule für Technik. Les cours sont publiés en continu. Tous les cours de courte durée coûtent 45 dollars américains.

Quel est le modèle économique de Leap ?

Notre modèle économique est simple : notre partenaire nous fournit des cours, les étudiants paient un droit d'accès au cours, et les recettes sont partagées entre Leap et le partenaire éducatif.

Vous avez le soutien de l'Unicef, de la LSE et d'un certain nombre d'universités internationales et d'organisations africaines. Comment ce soutien fonctionne-t-il en pratique et quelles sont les organisations africaines qui vous soutiennent ?

Le soutien de l'Unicef Ghana et de la LSE est axé sur le soutien à Leap d'un point de vue commercial. Les universités internationales et les organisations africaines avec lesquelles nous travaillons sont nos partenaires éducatifs. Un partenaire éducatif de Leap soutient Leap en fournissant et en créant du contenu éducatif pour nos étudiants.

En décembre 2021, vous avez reçu le prix Social Hero de GDW Global Digital Women GmbH en Allemagne. Qu'est-ce qui, selon vous, vous a permis de recevoir ce prix ?

La GDW amplifie le rôle des femmes dans l'économie numérique. J'ai remporté ce prix parce que j'ai fait preuve de solides qualités professionnelles et de leadership qui font avancer et façonnent durablement la numérisation. La numérisation est le plus grand facteur d'influence de notre économie et de notre société, ce qui a un impact particulier sur les thèmes de la population et de la culture, et Leap numérise l'éducation aux soins de santé. J'ai remporté le prix du héros social en raison de l'impact social qu'une plateforme numérique comme Leap a la possibilité de créer.

Vous êtes originaire de la RDC. Quel est votre lien avec ce pays aujourd'hui ?

J'ai encore de nombreux membres de ma famille qui vivent à Kinshasa, d'où nous sommes originaires.

Vous êtes née au Congo, avez grandi aux États-Unis et vivez maintenant en Allemagne. Comment avez-vous tiré parti de cette expérience dans la création de Leap ?

Mes différentes résidences m'ont permis de voir les choses sous trois angles très différents. Je pense que c'est très important, surtout lorsque l'on travaille sur un continent très diversifié, l'Afrique. Lorsque nous avons créé Leap, je me suis promis de ne pas copier-coller ce que je savais des États-Unis ou de l'Allemagne, mais plutôt de sortir de ce que je savais et de prendre le temps d'apprendre réellement où je me trouve. Dans chaque endroit où j'ai vécu, c'est ce que j'ai fait et cela m'a rendu la vie beaucoup plus facile. La même chose peut s'appliquer aux affaires : "Prenez le temps de comprendre votre marché", "Faites comme les Romains, marchez comme eux", cela crée de la confiance et du soutien.

Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontée dans l'exercice de votre travail ?

Parce que nous sommes une jeune entreprise, les deux plus grands défis que nous avons sont d'obtenir des fonds. Comme toute startup, vous devez montrer des mois de traction (capacité de votre startup à attirer. NDLR), nous sommes à ce stade en train d'obtenir la traction dont nous avons besoin pour assurer notre prochain cycle de financement. Notre deuxième plus grand défi est de nous assurer que les opérations et les processus ne sont pas laissés de côté. Il est très facile de se concentrer sur le produit, le marketing, les ventes, la BD, mais cela signifie que l'organisation interne des choses ne reçoit pas assez d'attention. Ce qui, si l'on n'y prête pas attention, peut conduire à beaucoup d'épuisement et de désorganisation. Il s'agit de créer un équilibre, ce que nous apprenons à faire.

Quelle est la journée type de Freda Katunda ?

Ce n'est pas très excitant ! (Rires). Je me réveille vers 8 h, je promène mon chien, je reviens prendre mon petit déjeuner et mon café rituel du matin. Ensuite, je fais un peu d'exercice à la maison. À 10 h, mon ordinateur est ouvert et je commence à lire et à répondre aux e-mails pendant 30 à 45 mn. Ensuite, je vérifie la liste des tâches qu'un entrepreneur doit accomplir : réunions avec les membres de l'équipe, les clients, révision de la stratégie, optimisation du site Web, etc. J'aime me promener pendant ma pause, alors je prends mon déjeuner dehors (si le temps le permet). Et la journée se poursuit jusqu'à environ 18 ou 19 h. Je fais de mon mieux pour être très productive pendant la journée afin d'avoir les soirées pour moi. Je ne crois pas à l'épuisement professionnel.

Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu sur le plan professionnel ?

Vous ne devez pas dire oui à tout.