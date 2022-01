Afrique: CAN 2021 / Kalidou Koulibaly - " On doit être beaucoup plus mordants et plus décisifs "

Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly a réagi au sujet de la prestation du Sénégal après le match nul (0-0) concédé face au Malawi lors du dernier match de poules du groupe B de la CAN 2021.

Malmené par le Malawi, le Sénégal a concédé le nul malgré la présence de tous ses cadres. Un score de parité qui permet tout de même aux Lions de la Teranga de se qualifier pour le prochain tour.

Au sortir de cette contre-performance, le défenseur de Naples s'est exprimé au micro de Canal+. Il a estimé que les Sénégalais ont manqué d'inspiration et qu'il leur faut plus d'adresse.

" C'est dommage qu'on ait pas pu marquer ce but qui aurait pu nous mettre à l'abri. Mais on peut être contents parce qu'on termine premiers du groupe. On va continuer le travail. C'est important de ne pas prendre de but mais on a concédé beaucoup d'occasions. On doit être beaucoup plus mordants et plus décisifs. C'est comme ça qu'on arrivera à marquer plus de buts ", a laissé entendre le joueur de 30 ans.