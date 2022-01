Congo-Kinshasa: Retombées de la taxe RAM - Une sanction parlementaire en gestation contre Sama Lukonde

Nonobstant l'indignation suscitée par la taxe Registre des appareils mobiles (RAM), tant au niveau de la population que des parlementaires, il appert que les frais y afférents continuent toujours à être prélevés par l'ARPTC à travers les sociétés de télécommunications.

La taxe RAM constitue aujourd'hui une épine sur le dos du petit peuple qui assiste impuissant, à chaquee recharge de crédits, à la retenue automatique des frais engagés suivant une logique propre découlant du décret créant cette fameuse taxe. Pour n'avoir pas pu la retirer du circuit conformément aux recommandations formulées par les députés nationaux lors de la question orale avec débat adressée dernièrement au ministre des Postes, télécommunications et Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NT-NTIC), le Premier ministre, Sama Lukonde, est désormais sur la ligne de mire.

Les députés nationaux l'accusent de nonchalance sur ce dossier et veulent en découdre avec lui lors de la prochaine session parlementaire de mars. Une sanction parlementaire contre lui serait même en gestation, à en croire le député Eliezer Ntambwe qui estime que la taxe RAM est carrément irrégulière. " Nous la considérons comme une démarche d'escroquerie de la population congolaise. Vu qu'il y a eu plusieurs recommandations à l'endroit du gouvernement en rapport avec cette taxe et que le gouvernement ne parvient toujours pas à réagir. Le décret a été pris par le Premier ministre, Adolphe Muzito, en son temps, mais son application est intervenue avec le gouvernement de Sama Lukonde ", a-t-il fait savoir dans une récente intervention médiatique.

Pour l'élu du district de Lukunga, à Kinshasa, le Premier ministre Sama Lukonde joue à la politique d'endormissement en lieu et place d'abroger ce décret. Et d'asséner sur un ton vif : " Il faudrait qu'il puisse abroger le décret de cette taxe qui vient encore ajouter la souffrance que connaît aujourd'hui le peuple congolais. Mais lui, il a opté pour une politique d'endormissement et n'a rien fait du tout. C'est comme ça que nous estimons qu'à la rentrée parlementaire de mars, il faut qu'il y ait une action contre lui ".

Mis en place depuis un an, ce registre est une base de données qui collecte les numéros d'identification internationale des appareils portables. C'est un système créé, d'après les initiateurs, pour combattre le vol et le piratage des téléphones. La taxe est de sept dollars par an. Payable en six échéances, elle est automatiquement prélevée sur des crédits de communication à la recharge. Il s'agit d'un effort, selon le ministre des PT-NTIC, Kibassa Maliba, pour maximiser les revenus dans un pays qui a l'un des pires niveaux de génération de revenus en Afrique - il n'est capable de rassembler que 8% de son PIB en revenus, deux fois plus bas que des pays comme la Mauritanie, le Rwanda ou le Mali.

Rapellons toutefois que la la commission parlementaire mise en place pour statuer sur cette question avait noté une clé de répartition des recettes RAM qui cache une certaine opacité dans la gestion de cette ressource tout en confirmant son caractère arbitraire et inique.