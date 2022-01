Congo-Kinshasa: Ressources naturelles - Sama Lukonde lance les travaux d'élaboration de l'annuaire du pays

Le Premier ministre, Jean- Michel Sama Lukonde, a donné le 18 janvier à Kinshasa le coup d'envoi des travaux du Comité multisectoriel pour l'élaboration de l'annuaire national des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et du sous-sol de la République démocratique du Congo (RDC). C'était devant des députés, sénateurs et membres du gouvernement.

Piloté par le ministère de l'Aménagement du territoire, l'atelier s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de doter le pays d'une base des données de différentes ressources naturelles que regorgent le sol et le sous-sol congolais.

Pour le Premier ministre, la RDC, pays aux dimensions continentales, fait face au problème de l'organisation planifiée de ses ressources naturelles. Une situation accentuée par l'absence des outils de planification spatiale pour garantir l'intégration et le développement du pays.

A la suite au manque d'un cadre concerté sur l'affectation et l'utilisation de son espace, le chef du gouvernement a souligné que la RDC connaît de graves tensions entre conservation et exploitation de ses ressources, exploitation artisanale et industrielle.

Pour lui, la solution à ces tensions passe par la mise en place d'une nouvelle gouvernance territoriale axée sur des réformes qui favorisent la croissance inclusive. Cela dans l'objectif d'assurer la promotion et la compétitivité, l'attractivité et le rayonnement du pays, la valorisation des ressources naturelles , la bonne gouvernance.

C'est dans ce cadre que le gouvernement, à travers le ministère de l'Aménagement du territoire, a-t-il renchéri, a jugé nécessaire l'élaboration de l'annuaire national des ressources naturelles du pays. "L'annuaire retracera, d'une manière exhaustive, les différentes ressources naturelles renouvelables et non renouvelables ainsi que leurs usages, tout en proposant une perspective nouvelle de ces ressources", a déclaré Jean-Michel Sama.

Tout en saluant la présence du Premier ministre, le ministre d'État, de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a exprimé l'engagement de la nation congolaise à travers la vision du chef de l'État, à aménager le territoire national en vue de son utilisation rationnelle et de la valorisation de toutes ses ressources naturelles, pour le bien être du peuple congolais.