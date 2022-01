Afrique: CAN 2022 - Les Gabonais savourent leur qualification et leur revanche

Grâce à leur match nul face au Maroc (2-2), mardi 18 janvier, les Panthères du Gabon se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la CAN 2022 en terminant à la deuxième place du groupe C. Une vraie satisfaction pour le Gabon après les coups durs du premier tour. Et aussi une réponse aux commentaires du Ghana.

Dix ans après, le Gabon passe à nouveau le premier tour de la Coupe d'Afrique des nations. Sortis avant la phase à élimination directe en 2015 et en 2017, absents du grand rendez-vous continental en 2013 et en 2019, les Gabonais ont validé leur ticket direct pour les huitièmes de finale, mardi 18 janvier, à l'issue d'un match débridé face au Maroc.

" C'était un très beau match. En face, il y avait une très belle équipe avec de très bons joueurs. Normal que le spectacle soit beau ", a commenté André Poko après le coup de sifflet final. Lloyd Palun tire " un bon bilan " de ce premier tour duquel les Panthères sortent invaincues (une victoire, deux matches nuls).

" Ils ont mis tout leur cœur "

Pour Patrice Neveu, " ce qui domine, c'est la satisfaction de s'être qualifié " plus que la déception de ne pas avoir gagné un match où ses hommes ont mené deux fois. Le sélectionneur le rappelle : " Il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé avant le match, les difficultés rencontrées. "

Le Covid-19 - puisque c'est de cela qu'il s'agit - a, en effet, beaucoup nui aux Gabonais depuis leur arrivée au Cameroun. Pierre-Emerick Aubameyang, l'habituel capitaine, et Mario Lemina ont ainsi dû quitter le groupe sans avoir pu jouer une seule minute de cette CAN 2022.

Ainsi, face à la presse, Patrice Neveu a exprimé combien il est satisfait de ses joueurs : " Je les ai félicités parce qu'ils ont été très respectueux de l'organisation tactique que j'avais mis en place. Ils ont mis tout leur cœur. Encore une fois, l'objectif est atteint. "

" Dans le football, il faut peu parler "

Le technicien n'a pas non plus oublié les commentaires acerbes tenus par certains Ghanéens après le match nul entre les Black Stars et les Panthères (1-1), le 14 janvier. Ils avaient pointé un manque de fair-play de la part des Gabonais au moment de l'égalisation dans les dernières minutes. " C'est comme ça avec les petites équipes ", avait notamment lancé André Ayew.

À l'issue du premier tour, le Ghana prend la porte en terminant à la dernière place du groupe C, tandis que le Gabon poursuit son chemin. Un scénario en forme de réponse pour Patrice Neveu : " Le Ghana nous avait ciblés comme une équipe de petits joueurs... Dans le football, il faut peu parler. C'est sur le terrain qu'il faut démontrer ce qu'on est capable de faire. "