Afrique: CAN 2022 - Côte d'Ivoire-Algérie, retour sur quatre affiches marquantes

La Côte d'Ivoire et l'Algérie se retrouvent à Douala, jeudi 19 janvier 2022, pour la neuvième fois en phases finales de la Coupe d'Afrique des nations. L'enjeu suffit déjà à inscrire cette confrontation de la CAN 2022 dans la liste des matches spectaculaires entre les deux équipes. Avant la rencontre décisive, retour sur quatre Côte d'Ivoire-Algérie qui ont marqué la CAN.

Le premier : Éthiopie 1968

À la CAN 1968 en Éthiopie, l'Algérie débarque en novice pour sa première Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire, elle, dispute sa deuxième. 3-0, le baptême du feu est rude pour les Fennecs qui tombent sur des Éléphants emmenés par le redoutable Laurent Pokou, auteur d'un doublé. Malgré une belle réaction face à l'Ouganda (4-0), l'Algérie sortira au premier tour après une défaite devant l'Éthiopie (1-3). La Côte d'Ivoire poursuivra l'aventure jusqu'en demi-finale où elle s'incline face au Ghana, tenant du titre (3-4). Laurent Pokou termine meilleur réalisateur du tournoi avec 6 buts.

Le plus renversant : Angola 2010

À Cabinda, les deux mondialistes se font face lors des quarts de finale. La Côte d'Ivoire fait office de favori devant l'Algérie, qui avait commencé la CAN par un spectaculaire 0-3 face au Malawi. Salomon Kalou (4e) ouvre le score, Karim Matmour égalise (39e). En seconde période, Kader Keita pense avoir fait le plus dur en donnant l'avantage aux Éléphants sur une belle frappe du gauche (89e), mais le défenseur Madjid Bougherra, monté dans les dernières secondes, égalise de la tête dans les arrêts de jeu (90e+2). Un coup de tête d'Hameur Bouazza qualifie finalement l'Algérie devant des Ivoiriens privés d'un but valable de Yaya Touré, mais refusé pour un hors-jeu inexistant.

Le plus serré : Égypte 2019

Équipe la plus convaincante depuis le début du tournoi avec notamment une victoire devant le Sénégal (1-0) en poule et une démonstration (3-0) en huitièmes face à la Guinée, l'Algérie est annoncée comme le favori de ce quart de finale face aux Éléphants. La Côte d'Ivoire, battue au premier tour par le Maroc (0-1), a quasiment réussi le hold-up face au Mali (1-0). L'Algérie mène rapidement (Feghouli, 20e), mais souffre pourtant face à des Ivoiriens, retrouvés, qui égalisent grâce à Jonathan Kodja (76e). La qualification va se jouer aux tirs au but. Bony rate le sien, Bellaïli, 5e tireur, manque également le cadre. Serey Dié dernier tireur ivoirien s'élance et rate son penalty ; l'Algérie arrache sa demi-finale et ne s'arrêtera pas là...

Le plus inspirant ? Sénégal 1992

Comme en 2022, l'Algérie tenante du titre (victorieuse à la maison), partage la même poule que la Côte d'Ivoire pour une CAN élargie pour la première fois à 12 équipes. Les deux premiers de chaque poule de trois sont ainsi qualifiés en quarts de finale. Les Fennecs, impressionnants en 1990 sont pourtant balayés (3-0) au début du tournoi par les Ivoiriens sur des buts d'Abdoulaye Traoré, Youssouf Fofana et Joël Tiéhi. Pour leur deuxième match, à Ziguinchor, les Algériens n'arrivent pas à battre le Congo (1-1) et quittent le tournoi dès le premier tour. Poussés par sa victoire inaugurale, les Éléphants vont au bout et remportent leur premier titre continental en s'imposant face au Ghana (0-0, tab 12-11). Un signe pour les Ivoiriens ?

Historique des Côte d'Ivoire-Algérie en CAN

12 janvier 1968 (Addis-Abeba) : Côte d'Ivoire - Algérie 3-0, premier tour

13 mars 1988 (Casablanca) : Algérie - Côte d'Ivoire 1-1, premier tour

5 mars 1990 (Alger) : Algérie - Côte d'Ivoire 3-0, premier tour

13 janvier 1992 (Ziguinchor) : Côte d'Ivoire - Algérie 3-0, premier tour

24 janvier 2010 (Cabinda) : Côte d'Ivoire - Algérie 2-3 (a.p), quart de finale

30 janvier 2013 (Rustenburg) : Algérie - Côte d'Ivoire 2-2, premier tour

1er février 2015 (Malabo) : Côte d'Ivoire - Algérie 3-1, quart de finale

11 juillet 2019 (Suez), Côte d'Ivoire - Algérie 1-1 (tab : 3-4), quart de finale

Bilan : 8 matches, 3 victoires pour la Côte d'Ivoire, 2 victoires pour l'Algérie, 3 matches nuls