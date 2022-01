Maroc: L'AMDL présente ses réalisations au titre de l'exercice 2021

L'agence a consolidé ses efforts au cours de l'année écoulée en termes de développement des projets de zones logistiques

Le conseil d'administration de l'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) a tenu, récemment à Rabat, une réunion consacrée à la présentation du bilan des réalisations de l'agence au titre de l'exercice 2021 et à l'approbation de son plan d'actions et de son budget pour l'année en cours. Cette session du conseil, présidée par le ministre du Transport et de la logistique Mohammed Abdeljalil, a été l'occasion de présenter les réalisations de l'AMDL durant l'année 2021 en matière d'implémentation de la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique, a indiqué l'agence dans un communiqué.

Dans ce cadre, l'agence a consolidé ses efforts lors de cette année en termes de développement des projets de zones logistiques avec notamment le lancement des travaux d'aménagement de la première tranche de la zone logistique au sud d'Ait Melloul, dans la région de Souss Massa, sur une surface de 45 ha avec un coût de 350 millions de dirhams, dont une contribution de la région à hauteur de 100 millions, rapporte la MAP.

Par ailleurs, afin d'assurer le démarrage des travaux relatifs à l'aménagement de la première tranche de la zone logistique à Ras El Ma sur une superficie d'environ 32 ha, ce projet a été intégré dans le contrat-programme Etat-région, pour la période 2020-2022, avec un coût global de 300 millions de DH dont une participation de la région à hauteur de 100 millions. Dans le même sens et dans le cadre de sa stratégie de planification, l'AMDL a poursuivi la finalisation des études relatives à l'actualisation des schémas directeurs des zones logistiques des régions de Casablanca-Settat et Rabat-Kénitra.

Concernant l'accompagnement des acteurs logistiques et l'amélioration de leur performance logistique, l'Agence marocaine de développement de la logistique a poursuivi le déploiement du programme de mise à niveau logistique des PME "PME Logis" qui s'est étalé sur la période entre 2017 et 2021 et qui a bénéficié à environ 210 PME dans le cadre de plus de 280 opérations d'appui technique et financier avec un budget d'environ 60 millions.

D'autre part, le plan d'actions de l'agence pour 2022 prévoit l'activation de la réalisation des projets précités ainsi que la mobilisation des assiettes foncières et la structuration financière nécessaire au développement de nouvelles zones logistiques.

En termes d'accompagnement des acteurs logistiques, l'AMDL prévoit de déployer une deuxième édition du programme PME Logis à travers la signature d'une nouvelle convention de mise en œuvre du programme pour la période 2022-2026. Au terme de cette réunion, le Conseil a arrêté le plan d'actions de l'agence avec un budget d'investissement de 364 millions de DH, conclut le communiqué.