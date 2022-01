Afrique de l'Ouest: BRVM - Légère baisse de la capitalisation boursière du marché des actions

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) s'est légèrement repliée de 1,677 milliard de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mardi 18 janvier 2022.

Cette capitalisation est passée de 6105,585 milliards de FCFA le lundi 17 janvier 2022 à 6103,908 milliards de FCFA. Cette baisse légère est consécutive à celle de l'indice composite (-0,03%) à 202,77 points contre 202,83 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares), il a enregistré une baisse de 0,22% à 155,81 points contre à 156,16 points la veille.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est aussi en baisse de 11,133 milliards de FCFA à 7281,489 milliards de FCFA contre 7292,622 milliards de FCFA la veille.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est établie à 738,273 millions de FCFA contre 233,983 millions le lundi 17 janvier 2022.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,24% à 815 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 6 400 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 5,98% à 3 900 FCFA), Servair Abidjan (plus 4,04% à 1 675 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (plus 3,60% à 7 050 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,76% à 2 000 FCFA), ETI Togo (moins 4,35% à 22 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 4,29% à 780 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 3,33% à 1 595 FCFA) et Total Sénégal (moins 2,02% à 1 940 FCFA).