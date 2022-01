Burkina Faso: La missive à mon oncle - Cher oncle, je sais que la situation n'est pas facile au Faso là-bas...

opinion

Cher oncle,

Je sais que la situation n'est pas facile au Faso là-bas, du fait de la crise sécuritaire. Pour te dire vrai, je ne sais plus quoi vous dire si ce n'est vous souhaiter beaucoup de courage. Je prie Dieu afin qu'il étende sa main sur vous et que 2022 marque la fin de toutes vos souffrances.

Cher oncle, chez nous ici en Côte d'Ivoire, l'actualité est marquée par cet acte fort des autorités dans le domaine de l'industrie automobile. En effet, le 10 janvier dernier, le Premier ministre, Patrick Achi, a procédé à l'inauguration de la nouvelle usine d'assemblage de véhicules neufs, couplée au lancement des 60 premiers véhicules made in Côte d'Ivoire, dénommés "Daily Ivoire". Selon les propos du ministre des Transports, la chaîne d'assemblage est totalement opérationnelle et permettra la création immédiate de 500 nouveaux emplois. Mieux, il a indiqué que l'usine a une capacité de production de 1 000 minibus de 26 places par an, des minibus configurables en ambulances, camionnettes frigorifiques, utilitaires de transport de matériels et de marchandises diverses. Ces véhicules, à ce que l'on dit, coûteront 30% moins cher que ceux importés et seront commercialisés en Afrique de l'Ouest et du Centre dans un premier temps, et dans toute l'Afrique ultérieurement. Quant aux commandes, elles ont été passées jusqu'en 2024. C'est donc une véritable révolution dans l'industrie automobile en Côte d'Ivoire. Plaise à Dieu qu'Il nous donne les moyens de pouvoir nous en procurer. Bon vent au projet et espérons qu'il aura du succès auprès des populations.

Cher oncle, le président Alassane Ouattara a effectué, le 17 janvier dernier, une visite d'amitié et de travail, à Libreville au Gabon. Selon une note de la Présidence ivoirienne, les questions régionales et internationales, notamment la situation socio-politique au Mali, la lutte contre la pandémie de Covid-19 et le changement climatique, étaient au menu des échanges. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon n'a pas non plus été en reste. A l'issue du tête-à-tête entre les deux chefs d'Etat, le président ivoirien a regagné Abidjan dans la même soirée.

Décès des géniteurs de Max Gradel et Ali Sangaré

Mais avant de s'envoler pour le Gabon, Alassane Ouattara s'est entretenu avec son homologue béninois, Patrice Talon, qui était en visite de travail et d'amitié, le 16 janvier 2022, à Abidjan. Les questions bilatérales et sous-régionales étaient au menu des échanges. Le même jour, Alassane Ouattara a exprimé sa compassion suite au décès de l'ancien président malien, Ibrahim Boubacar Kéïta (IBK). Le locataire du palais de Cocody a salué la mémoire d'un " grand homme d'Etat et un ami de la Côte d'Ivoire " et présenté ses " condoléances les plus émues à son épouse, ses enfants, à sa famille ainsi qu'au peuple malien ". Mais une seule question taraude les esprits en ce moment. Prendra-t-il part aux funérailles de IBK, annoncées pour le vendredi prochain, à Bamako, dans ce contexte tendu entre le Mali et la CEDEAO? Bien malin qui saurait répondre. On attend de voir.

Cher oncle, on peut dire que c'est un sale temps pour des proches des Eléphants présents à la CAN qui bat actuellement son plein au Cameroun. En effet, l'ailier des Eléphants, Max Gradel, a perdu son père le 5 janvier dernier, alors qu'il était en pleine préparation pour la CAN. Et comme si cela ne suffisait pas, la Faucheuse a encore fait parler d'elle, le 17 janvier dernier. Cette fois, c'est Toumani Sangaré, le père de Badra Ali Sangaré, gardien de but des Eléphants à la CAN 2021, qui a tiré sa révérence. Il a été inhumé le même jour. Des nouvelles qui sont dures pour ces joueurs qui ne pourront pas enterrer leurs géniteurs respectifs. Pour le ministre des Sports, la qualification des Eléphants sera la meilleure manière de rendre hommage aux deux disparus. Que les âmes des défunts reposent en paix et beaucoup de courage à leurs familles respectives.

C'est sur cette note triste que je te dis au revoir. A bientôt et que Dieu nous garde !

Ton neveu