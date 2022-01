Madagascar: Perspectives - Des acquis à consolider avec les bailleurs de fonds

Un départ sur un accent de satisfecit. Marc Gérard, futur ex-représentant résident du Fonds monétaire international, FMI, a fait ses adieux au président de la République Andry Rajoelina.

En présence de Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Économie et des finances. Il a pris congé de Madagascar sur une note positive. Le FMI a accordé la Facilité élargie de crédit, FEC, d'un montant de 312 millions de dollars le 30 mars 2021. Et la loi de finances 2022 a suivi dans sa lettre et dans son esprit les recommandations du FMI.

Comme l'augmentation de façon conséquente des dépenses budgétaires allouées aux secteurs sociaux. Qui représentent désormais 33% de l'ensemble. Même la plateforme des sociétés civiles, si critiques, sur cette considération plus que sensible, a salué cette nette progression. D'autant plus justifiée par les effets et méfaits de la crise sanitaire pour les couches sociales les plus vulnérables. La ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et ses collaborateurs ont ainsi accompli leurs missions dans un contexte rendu difficile par la situation à l'échelle mondiale.