Gabon/Maroc: Jim Emilien Ngowet Allevinat ( Gabon) - " on a montré beaucoup de solidarité "

A l'issue du match nul (2-2) concédé face au Maroc ce mardi dans le cadre de la dernière journée dans la poule C de la Coupe d'Afrique des Nations qui se dispute au Cameroun, le joueur gabonais Jim Emilien Ngowet Allevinat ne se montre pas éteint. Désigné Homme du match, l'attaquant des Panthères a répondu aux journalistes dont notre envoyée spéciale, Dounia Mesli.

Journaliste - Quel sentiment qui prédominait après un match comme celui-ci, le souci de le jouer aussi, capable de produire un tel football ou alors une décision de bien faire, vous pouvez aussi le remporter ?

On partait pour ce match avec beaucoup d'absents et on savait que ce sera compliqué parce que les cadres sont absents et nous, on a montré beaucoup de solidarité, beaucoup de valeur et on l'a fait pour notre pays en nous qualifiant, et atteindre notre objectif et voilà on est très heureux.

Journaliste - Aujourd'hui vous avez joué comme des lion blessés, d'où vous est venue cette motivation ?

Notre motivation comme je l'ai dit à la question précédente c'est pour le pays. Nous on est là pour faire des matchs de bonne qualité on savait qu'il y'a beaucoup d'absents notamment des joueurs qui n'ont aucun symptôme et qui n'ont que la covid et nous voilà, et nous, on avait cette envie de bien faire aujourd'hui ainsi que le reste de la compétition

Journaliste - Je veux reposer la même question que le journaliste précèdent, le spectacle est super, c'est le plus beau match depuis le début de la CAN, quand on est joueur et quand on a fait 2-2, on est content d'avoir aussi bien joué ou on est énervé d'avoir été remonté ?

Je pense que le nul globalement on l'aurait pris, maintenant c'est vrai que la physionomie du match, c'est vrai qu'on aurait pu espérer mieux et surtout qu'il restait un peu de temps quand on menait 2-1 et on se rejoint deux fois au score, forcement il y'a de regret, maintenant je pense qu'on ne doit pas faire la fine bouche, le Maroc c'est la meilleure équipe du groupe. Comme je l'avais dit avant le match, on aurait signé pour le match nul et aujourd'hui, on va dire que c'est le bon résultat.