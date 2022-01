Mali: L'économiste Etienne Fakaba Sissoko détenu pour incitation à la "discrimination"

L'économiste malien Etienne Fakaba Sissoko est écroué pour incitation à la " discrimination ". Le professeur d'économie, arrêté dimanche, est poursuivi pour deux affaires. La première porte sur des propos encourageant " la discrimination ethnique ou religieuse ", la deuxième sur le " faux et usage de faux diplômes universitaires ", selon le parquet.

L'économiste est actuellement détenu à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Il est récemment intervenu dans plusieurs médias, maliens et étrangers, à propos des possibles répercussions des sévères sanctions récemment imposées au Mali par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).

Son avocat Abdourahamane Ben Mamata Touré revient sur cette affaire : " On vient juste de sortir de l'enquête préliminaire. Et au cours de cette enquête préliminaire, M. Etienne Fakaba Sissoko qui avait été interpellé le dimanche soir a eu à répondre à un certain nombre de questions qui lui ont été posées par des officiers de l'enquête au niveau du commissariat du 5e arrondissement à Lafiabougou. Une fois, les auditions terminées, l'affaire a été portée devant le procureur et deux infractions ont été retenues pour le moment, deux procédures plutôt. "

Pour l'instant, son avocat attend d'avoir plus d'éléments pour préparer au mieux la défense de l'économiste malien : " Nous, nous attendons de prendre connaissance vraiment du fond du dossier et avoir tous les éléments à notre portée pour pouvoir apprécier de manière beaucoup plus objective. Je peux vous dire que c'est un garçon qui a un moral d'acier. La première affaire est prévue pour le mois d'avril. Donc, d'ici là, nous allons travailler à voir quelles sont les voies que nous pouvons utiliser pour sauvegarder au mieux les intérêts de notre client ".