Madagascar: Conseil des ministres - Reporté à demain pour cause de reboisement

Le président Andry Rajoelina va marquer le troisième anniversaire de son investiture ce jour par une action éco-citoyenne.

Le président de la République, le Premier ministre et une partie des membres du gouvernement sont attendus aujourd'hui à Mahanoro pour le lancement officiel de la campagne de reboisement 2022.

Réconciliation. Ce sera notamment l'occasion pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Vahinala Baomiavotse et la vice-ministre chargée de la Reforestation, Hortensia Antoinesie d'enterrer leur différend autour d'un plant d'eucalyptus robusta, grandis ou maculata, les espèces retenues pour le reboisement de ce jour. Une action placée sous le signe de la réconciliation entre les deux ministres, surtout après le récent rappel à l'ordre du Premier ministre Christian Ntsay par rapport à la solidarité gouvernementale.

Solidarité. Seront aussi de la partie, le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa ; la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa ; et le gouverneur de la région Atsinanana, Richard Rafidison. Sans oublier les élus locaux. En tant qu'originaire de la région, la ministre de l'Artisanat et des métiers, Sophie Ratsiraka fera sans doute aussi le déplacement à Mahanoro où les dignitaires du régime vont raffermir leur solidarité sur les terres de l'Amiral Didier Ratsiraka, mais aussi et surtout autour du président Andry Rajoelina le 19 janvier 2022, jour du troisième anniversaire de son investiture à la magistrature suprême. Quant aux autres ministres restés dans la capitale, ils ne vont pas tout rater en plantant des arbres du côté d'Iavoloha.

Menace. Pour cause de reboisement donc, le conseil des ministres qui se tient habituellement tous les mercredis, est reporté à demain. L'occasion certainement pour le président de la République de faire part aux membres du gouvernement absents à Mahanoro, des réalités locales. Notamment en cette saison cyclonique qui affecte souvent le littoral Est. Qui plus est, avec le changement climatique qui se manifeste par des catastrophes naturelles extrêmes comme la future tempête tropicale dont la trajectoire constitue une menace potentielle pour la Grande île. Tout particulièrement pour les côtes Est qu'elle pourrait atteindre ce week-end avec des vents soutenus, selon les prévisions météorologiques d'Ampandrianomby. C'est peut-être à cause de la météo que le président de la République et le Premier ministre vont prendre chacun un avion pour rallier le littoral Est où le dernier crash d'hélicoptère à Mahambo reste encore dans les mémoires.