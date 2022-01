Madagascar: Pluies diluviennes - Des sites d'hébergement mis en place pour les sinistrés

La problématique de la montée des eaux s'accentue dans la capitale.

Les conséquences des pluies abondantes dans la nuit du lundi 17 janvier ont marqué les habitants de la capitale malgache. Montée des eaux, éboulements de terres, effondrement de mur de soutènement ou écroulement de bâtiments, des faits enregistrés chaque année, mais qui continuent de surprendre les Tananariviens.

L'urgence est de mise dans la ville des Mille. De nombreux quartiers allant d'Andavamamba, d'Ankorondrano, de Besarety à Antohomadinika 3G Hangar en passant par Isotry ou encore Ambodin'Isotry se sont retrouvés sous les eaux dans la nuit du lundi 17 janvier et jusqu'à la matinée du mardi 18. Conséquence, des sinistrés sont obligés de quitter leurs lieux d'habitation étant donné l'insalubrité des lieux. Face à une telle situation, la commune urbaine d'Antananarivo a mis en place des sites d'hébergement afin d'accueillir ces familles. La CUA a ainsi mis en place des sites non couverts et des sites couverts. Pour les premiers, les personnes concernées peuvent rejoindre les sites : Floréal Ankazomanga-Andraharo et de la digue Ambodimita pour le 6è arrondissement, d'Ambohipotsy, Antsahatsiro ainsi qu'au Jardin Andohalo pour le 2è arrondissement. Les sites d'hébergement couverts correspondent quant à eux aux gymnases d'Ankorondrano et de Besarety pour le 3è arrondissement ainsi que de Mahamasina pour le 4è arrondissement.

Données. Outre les sites d'hébergement, la commune urbaine d'Antananarivo a également mis en place des numéros d'urgence pour rejoindre la police municipale, 034 34 670 08 et le corps des sapeurs pompiers 034 34 670 09. Ce dernier numéro s'ajoute ainsi au numéro d'urgence habituel qui est le 118. Pour l'heure, les statistiques avancées par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes déplorent " près de 500 personnes déplacées de façon temporaire ".La situation pourrait continuer à se dégrader compte tenu des prévisions météorologiques qui annoncent une persistance des pluies, notamment dans les régions des hautes terres centrales et de la côte nord-ouest de Madagascar. Le maire Naina Andriantsitohaina interpelle d'ailleurs la population tananarivienne sur l'abondance des pluies. " Le pic de pluie sera cette nuit. Et jeudi même si ça va diminuer un peu, ça sera supérieur à la nuit passée ", a-t-il annoncé sur son compte Twitter hier.