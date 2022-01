Madagascar: Festival Afropolitain Nomade - Rapo Atlas représente Madagascar

Parmi les jeunes soucieux de l'avenir, Rapo Atlas se fait désormais une place à l'international.

Le groupe représentera Madagascar à la 8ème édition du festival Afropolitain Nomade. Sur environ 500 dossiers issus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, ils seront 21 groupes à se relayer sur scène au Cameroun les 25 et 26 juin.

Jeunes engagés, les quatre membres du groupe véhiculent un message d'amour et de sensibilisation pour la cause environnementale, dans le respect de l'humain, pour le développement et le dévouement à la patrie. Pour Fy (batteur), Patrick (soliste), Christophe (bassiste), Atlas (chanteur et guitariste), Rapo Atlas est la réalisation d'un rêve en commun. " Versant dans de la world music, nous voulons transmettre notre message d'amour et de sensibilisation à la population planétaire et ce, à travers de la chanson, de la musique, et du Beko django groove " relate Atlas, leader du groupe.

Ils seront donc programmés aux côtés d'artistes venus de Cameroun, Canada, Belgique, Congo, Côte d'Ivoire ... Initiative de l'artiste camerounaise Veeby, le Festival Afropolitain Nomade s'est donné la mission de développer et de soutenir des initiatives qui contribuent au rapprochement interculturel, à la promotion de l'éducation et à l'utilisation de l'art comme moyen de changement. L'association " Afropolitain " qui pilote le projet se saisit de cet événement multiculturel annuel afin de présenter le meilleur des artistes musiciens du Québec, de France, de Belgique et des pays francophones d'Afrique.

C'est d'ailleurs ce qui justifie que la sélection des artistes s'effectue à partir d'un mélange de candidatures et d'invitations afin de créer la meilleure combinaison possible de talents et de refléter au mieux les besoins des différents réseaux de professionnels présents lors du festival. Le festival compte poursuivre son objectif de favoriser le rapprochement interculturel entre les artistes du Nord et du Sud en faisant le tour des grandes capitales culturelles africaines.