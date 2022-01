Madagascar: Pisciculture villageoise - Un partenariat public-privé fructueux dans la région Anosy

Un autre secteur prometteur évolue à grande vitesse dans la Commune rurale d'Ampasy-Nahampoana, région Anosy. Vendredi dernier, le ministre de la Pêche et de l'économie bleue de Madagascar (MPEB) et le Représentant résident de la Food and agriculture organization (FAO) à Madagascar, aux Comores, à Maurice et aux Seychelles ont visité le site piscicole Anka du Champ-école paysan (CEP).

Selon ses promoteurs, le CEP Piscicole Anka est une des preuves qu'un partenariat public-privé est gagnant-gagnant entre plusieurs acteurs. En effet, les parties prenantes du projet sont nombreuses, notamment le MPEB, Rio Tinto, l'Organisation internationale du travail, l'ONG Aquatic service, et les communautés villageoises environnantes. " Les infrastructures du CEP disposent actuellement de deux bassins en dur (de 150m3 chacun), d'une salle de stockage d'aliments, et d'un bassin de rétention d'eau en amont, construites dans le cadre du programme de développement pêche en mer de l'ONG Aquatic Service appuyé par Rio Tinto ", ont informé les promoteurs du projet. Selon eux, les bénéficiaires directs du projet sont des membres de la communauté d'Andrakaraka et de la commune rurale de Mandromoromotra et d'Ampasy-Nahampoana.

À noter que des formations ont été réalisées grâce au partenariat avec l'Organisation internationale du travail (OIT), pour appuyer les communautés vulnérables afin qu'elles puissent créer des emplois décents dans le domaine de la pisciculture. Des kits de démarrage ont également été distribués auprès des bénéficiaires formés disposant déjà de bassins piscicoles dans leur propre village. Certes, les enjeux du développement de la pisciculture sont énormes pour le sud de Madagascar. Durant la visite, les différentes parties prenantes ont discuté des perspectives de développement, dans l'objectif d'améliorer la productivité.