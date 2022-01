Madagascar: Diana - Paupérisation dans les " faritra " Le directoire de refondation tape du poing sur la table

En fronçant les sourcils, les membres du directoire de refondation à Antsiranana ne cachent pas leur inquiétude. La situation à Madagascar, dans les " faritra " en particulier, est alarmante, alors il hausse le ton.

" Le régime actuel ignore ce qui se passe réellement dans les régions ", souligne René Rasolofo, le leader du collectif des éducateurs et instructeurs à Antsiranana, lors de son allocution devant les journalistes présents à son domicile où il a organisé une conférence de presse. Il lance un appel, une conscientisation, voire une révolution... pacifique. En effet, le peuple en a assez des beaux discours qui se propagent dans la Grande île. " On n'avance pas, au contraire on régresse ", a constaté madame Tsimisôma lors de sa prise de parole.

Madagascar s'enfonce de plus en plus dans la pauvreté. Pour René Rasolofo et ses frères d'armes, garder le silence est un crime, alors ils se plaignent de la vie, la paupérisation, l'insécurité, la mauvaise qualité de l'enseignement et la mauvaise gouvernance. " Il est temps de dire non! Non au népotisme, non à la monarchie déguisée ". Par ailleurs, Antsiranana est resté statique ces deux dernières années. La crise économique a crispé la ville du Pain de sucre. La population ne sait que faire face à une situation qui se dégrade de plus en plus. Les " vatsy tsinjo " ne remplissent pas les assiettes et les " tosika fameno " ne relancent pas les activités touristiques.

Conscient de ce fléau, le directoire de la refondation tape du poing sur la table. " Rien ne marche dans ce pays. Des centaines de kilos d'or sont exportés illicitement, des faux prophètes prêchent avec un langage bizarre et effectuent des soi-disant miracles pour amadouer la population démunie. Certains membres du gouvernement, influencés par la poltronnerie de ces derniers, utilisent eux aussi d'étranges dialectes dans leurs bureaux ". Gouverner n'est pas un jeu d'enfant. Toutefois, les dirigeants semblent souffrir d'un ensemble de symptômes et de syndromes caractéristiques d'une maladie, le syndrome de Peter Pan. Les autorités actuelles mentent, la pandémie devient un prétexte politique pour parvenir à leurs fins, alors que le citoyen lambda a faim. Durant ces deux dernières années, les Malgaches ont affronté d'énormes difficultés.

L'État n'intervient directement que si la capitale grogne. Personne ne s'occupe des citoyens des " faritra ". En outre, les autorités locales préservent leur siège. Et quand les surintendants du pays leur demandent comment vont les affaires, ils répondent gentiment : " tout se déroule à merveille ! ". Au lieu de chercher les failles, les membres du gouvernement viennent pour passer des week-ends et déguster les langoustes dans les hôtels somptueux. Bien entendu, ils ne voient que le bout de leur nez, sans connaître la réalité de l'autre côté du bâtiment.

Le peuple se casse le dos pour nourrir leur famille. Logé dans un taudis perméable assombri par le délestage, un mot redevenu à la mode ces temps-ci! Les membres du directoire de refondation réclament haut et fort la décentralisation effective voir l'autonomie des régions pour que celles-ci gèrent leurs revenus suivant la situation sur place. Il s'avère qu'Antananarivo amasse les richesses des " faritra ". Madagascar est entre les mains de l'oligarchie. Elle oppresse le peuple des " faritra ". Ce dernier est incapable de respirer. La pandémie, le réchauffement climatique, la famine dans le Sud, et l'insécurité ont provoqué un malaise économique. Le président Andry Nirina Rajoelina n'arrive jusqu'ici pas à gérer l'état général des affaires. D'autant plus qu'il est entouré de conseillers déconnectés de la réalité, assoiffés de la modernisation et négligeant la base. C'est ainsi que se positionne le directoire de refondation.