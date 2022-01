Madagascar: Société civile - Éclairer son rôle au public

Elle désigne l'ensemble des associations non gouvernementales qui agissent comme groupe de pression pour défendre les intérêts des individus et des collectifs qu'elle représente.

Une table ronde a été proposée par l'AAENA (Association des anciens de l'ENA-France à Madagascar), hier, à l'IFM Analakely. Portant sur le thème " quelle société civile pour Madagascar ? ". La société civile a joué un rôle public important à Madagascar depuis le retour de la démocratie. Elle est cependant multiforme et peine parfois à parler d'une voix unique, surtout lorsqu'il s'agit de sujets à connotation politique. Face à ce constat, la table ronde vise d'abord à revenir aux fondamentaux pour bien définir cette notion et éclairer le public sur les missions qui lui incombent. Les panélistes sont composés, entre autres, de Sahondra Rabenarivo, présidente du CSI et Ketakandriana Rafitoson, secrétaire exécutif de TI-Madagascar et comme modérateur Andry Rabarisoa, trésorier de l'AAENA Madagascar.

Rôle d'interface. Toujours est-il que le foncier est un des problèmes majeurs auquel est confrontée la population malgache. À cet effet, la plateforme Solidarité des Intervenants sur le Foncier (SIF) a pour objectif de faciliter l'accès à la propriété foncière de la population. Elle facilite aussi la concertation des intervenants sur le foncier afin de proposer des améliorations sur les lois, les procédures et les démarches foncières. À ce titre, elle joue le rôle d'interface entre l'administration foncière et les populations concernées. Pour en revenir à la société civile, elle devra préserver sa neutralité et son indépendance. L'objectif est d'avoir une société civile consciente de ses capacités et de ses devoirs.