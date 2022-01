Afrique: Gambie - Tunisie - un match pour l'histoire

Ce qui s'appelle comme un combat de David contre Goliath pourrait présenter des surprises, au regard des performances de la Gambie depuis le début de la compétition dans la poule E.

Pour cette dernière journée, Aigles et scorpions respectivement 3e et 1er, devront s'affronter pour une place au second tour.

Fiche technique

Date : 20 janvier 2022

Heure : 20h00 heure locale (19h00

GMT)

Lieu : Stade de Japoma, Douala

Groupe : F

Match : Gambie vs Tunisie

La Gambie ne veut rien lâcher.

Après sa victoire 1-0 face à la Mauritanie et son match nul arraché de haute lutte face au Mali, la Gambie surprenante, garde la tête du groupe F avec 4 points, de quoi se satisfaire pour sa première participation à une édition de la coupe d'Afrique des Nations. Les Scorpions ont fait preuve d'humilité depuis l'entame, ils auront l'occasion d'écrire davantage leur noms dans l'histoire face à la Tunisie, un match nul suffisant pour aller au deuxième tour. Mais le signal fort face aux Aigles devrait les motiver face aux Aigles de Carthage. les hommes de Tom Saintfiet devront donc cravacher dur face à une Tunisie en quête d'une deuxième victoire pour se qualifier directement.

La Tunisie doit confirmer

Si la dernière confrontation en amicale entre les deux formations en 2010 à tourner à la défaveur des Aigles de Carthage défais 1 but à 2, la Tunisie qui a débuté la CAN par une défaite 0-1 face au Mali, a su se relancer dans la compétition en marchant sur la Mauritanie 4-0 lors de la deuxième journée, remportant ainsi une rencontre par 4 buts d'écart à la CAN pour la 2e fois de son histoire après celle face à l'Éthiopie le 12 novembre 1965. Cette ambition doublée au réalisme de cette bonne note, devrait permettre à Wahbi Khazri (double buteur face à la Mauritanie) et ses coéquipiers, de débuter la rencontre avec un avantage psychologique. Une victoire est impérative pour devancer la Gambie et pas avoir recours à l'hypothèse de la meilleure 3e place, pour accéder au second tour.