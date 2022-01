Cote d'Ivoire: Littérature / "L'héritage" de Hassan Hyjazi - Épopée, drame... et vanité

Une dizaine d'années après son œuvre "L'Abécédaire", l'homme d'affaires et écrivain d'origine Libanaise, par ailleurs consul honoraire de Thaïlande en Côte d'Ivoire, Hassan Hyjazi revient sur le marché du livre avec "L'Héritage". Plus qu'une œuvre littéraire, il s'agit d'un véritable saut dans un engrenage fictif, soutenu par une trame rondement menée. Qui tiendra le lecteur en haleine jusqu'à la page 184. Où se referme l'épopée dramatique d'une famille qui a réussi à construire un immense empire économique. Mais, à quel prix ?

Toute ressemblance n'est que pure coïncidence...

Si le scénario évoque des situations telles que le casse d'une banque, ou encore l'exil forcé d'un chef de famille, Hassan Hyjazi se veut formel. Son œuvre est bel et bien une pure fiction. Née de son imagination et mis en musique dans un scénario propre à lui. "Dans ce livre, il y a le casse qui se passe dans un seul pays. Et, dans ce pays, on fait du vin. En Côte d'Ivoire, on ne fait pas de vin", explique-t-il. Poursuivant, il fait savoir que certains endroits pittoresques de l'ouvrage pourraient rappeler la Guinée. Quand d'autres orienteraient vers le Liban. "Mais franchement, il s'agit de tout le monde à la fois. Ce n'est pas un pays spécifique", a-t-il précisé. Pour lui, il importe surtout de se concentrer sur le message qu'il tente de véhiculer. Sur ses peurs, et ses craintes d'un monde qui élève l'oppression en mode de fonctionnement. "J'ai peur pour notre monde où n'importe qui peut abuser de n'importe quelle autre personne", s'est-il navré. Hassan Hyjazi n'a pas pour autant nullement la prétention de s'ériger en donneur de leçon. Cependant, celui qui a été élevé au grade d'officier de l'ordre national du mérite de Côte d'Ivoire, a décidé d'enfiler son manteau d'écrivain pour partager ses appréhensions.

Le style "Hyjazi"

Suspense narratif, sens de la description, démarche métaphorique, allégorie et humour..., la quatrième œuvre de Hassan Hyjazi comporte tous les ingrédients qui ont concourus au succès de ses trois précédentes productions littéraires. A savoir " Kokoma ", " Le rendez-vous de Grand Bassam ", et " l'Abécédaire ". De plus, en présentant la déchéance d'une famille réputée, l'auteur a le souci de distiller des conseils et des valeurs. Dont l'humilité, ainsi que la précarité des situations dites acquises. Ce roman avec ses textes en français et arabe, révèle, en effet, les éléments de grandeur et de décadence qui composent la vie. Le triste sort peut s'abattre à tout moment. Comme il le dit si bien dans l'ouvrage, "Nul n'est à l'abri d'un coup dur". Précisons que l'ouvrage sera mis en vente dès le mois de mars 2022.