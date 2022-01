Cote d'Ivoire: Indénié-Djuablin - Les droits des femmes au centre d'un atelier à Abengourou

Renforcer les capacités des femmes leaders des organisations féminines du département d'Abengourou en matière des droits civils des femmes et des enfants. C'est le principal objectif visé par un atelier de renforcement de capacités ouvert le 18 janvier 2022 dans la capitale de l'Indénié.

Cet atelier financé par l'Union Européenne et dont la clôture est prévu pour le 21 janvier prochain, est une initiative de la fédération des mouvements féminins de la commune d'Abengourou et région (Femfeca-R). Il entre dans le cadre du projet Leadership et Initiative des Acteurs Non Etatiques (Liane) mis conjointement en œuvre par la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne pour améliorer le cadre juridique des organisations de la société civile.

Justifiant cette formation à l'ouverture des travaux, Koné Koufimba la présidente de la Femfeca-R a soutenu qu'elle fait suite au constat de la résurgence des cas de difficultés d'accès aux droits civils des femmes et des enfants dans la région de l'Indénié-Djuablin.

A l'en croire, les femmes continuent d'être victimes des violences basées sur le genre dans les départements d'Abengourou, d'Agnibilékrou et de Bettié. Aussi, selon elle, s'est imposée la nécessité d'amener les associations féminines à connaître leurs droits civils afin de leur permettre de les revendiquer auprès des autorités compétentes.

Sur les modules qui seront abordés par la soixantaine de leaders d'associations féminines présentes à l'atelier, on note entre autres, les droits universels de l'homme, les dispositions légales africaines et ivoiriennes, les violations des droits des femmes et des enfants, le mécanisme de protection des droits des femmes et des enfants, la connaissance de ses droits et les moyens de les défendre. Les femmes seront également instruites sur la bonne gouvernance associative.