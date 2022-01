Sénégal: Doublement de leur fortune durant la pandémie - La Covid-19, une aubaine pour les dix hommes les plus riches du monde

La fortune des dix hommes les plus riches du monde a doublé pendant la pandémie alors que les revenus de 99 % de la population mondiale ont été moins importants à cause de la Covid-19. Cette révélation est de l'Ong Oxfam.

La fortune des dix hommes les plus riches au monde a doublé, passant de 700 milliards de dollars à 1 500 milliards de dollars, à un rythme de 15 000 dollars par seconde ou 1,3 milliard de dollars par jour pendant les deux premières années d'une pandémie au cours de laquelle 99 % de la population mondiale a eu des revenus moins importants que prévu et où plus de 160 millions de personnes supplémentaires auraient basculé dans la pauvreté.

Selon Gabriela Bucher, directrice générale de Oxfam International " si ces dix hommes perdaient demain 99,999% de leur fortune, ils seraient toujours plus riches que 99% de toute l'humanité ". A l'en croire, ils sont désormais six fois plus riches que les 3,1 milliards de personnes les plus pauvres.

Dans un nouveau rapport intitulé Les inégalités tuent, publié le jour de l'ouverture des " Agendas de Davos " organisés par le Forum économique mondial, Oxfam révèle que les inégalités contribuent à la mort d'au moins 21 000 personnes par jour, soit une personne toutes les quatre secondes.

Ces chiffres, confie-t-on, sont établis sur la base d'estimations prudentes du nombre de décès dus au manque d'accès aux services de santé, aux violences basées sur le genre, à la faim et au dérèglement climatique.

" Il n'a jamais été aussi important de s'attaquer à ces inégalités indécentes et violentes. Il y a urgence à répartir plus équitablement les richesses et les pouvoirs titanesques accaparés par les élites, notamment par le biais de mesures fiscales, pour réinjecter cet argent dans l'économie réelle et sauver des vies ", poursuit Gabriela Bucher.

Selon Oxfam, la fortune des milliardaires a davantage augmenté depuis le début de la pandémie qu'au cours des 14 années précédentes. Estimée à 5 000 milliards de dollars, il s'agit de la plus forte augmentation de la fortune des milliardaires depuis que ce type de données est recensé.

Un impôt exceptionnel de 99 % sur les richesses amassées pendant la pandémie par les dix hommes les plus riches du monde permettrait par exemple de financer suffisamment de vaccins pour immuniser le monde entier, de financer la protection sociale et une santé universelle, de financer l'adaptation au changement climatique et de réduire les taux de violences basées sur le genre dans plus de 80 pays, et ce, tout en laissant à ces hommes quelque 8 milliards de dollars de plus qu'avant la pandémie.

" Pour les milliardaires, la pandémie a été une aubaine. Les banques centrales ont injecté des milliards de dollars dans les marchés financiers dans le but de sauver l'économie, mais une grande partie a fini dans les poches des milliardaires, profitant de la montée en flèche des cours des actions ", déclare Gabriela Bucher.

Pour elle, les vaccins étaient supposés mettre fin à la pandémie. Pourtant, dit-elle, les gouvernements des pays riches ont permis à des monopoles et des milliardaires de l'industrie pharmaceutique de bloquer leur approvisionnement à des milliards de personnes.

" Tout cela conduit à une aggravation de toutes les formes d'inégalités. Il est révoltant d'en arriver là alors que la situation était prévisible. Et les conséquences sont meurtrières. ", soutient Gabriela Bucher.